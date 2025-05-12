Компактный Vivo X300 Pro Mini станет конкурентом Xiaomi 16 и X200 FE по ёмкости батареи

Китайские производители смартфонов опережают конкурентов в области технологий аккумуляторов. Это особенно заметно на примере двух будущих компактных мобильных устройств. Смартфоны Vivo X200 FE и Xiaomi 16, как ожидается, будут оснащены внушительными аккумуляторами. X200 FE уже засветился в утечках, а Xiaomi 16 получает нового компактного флагманского конкурента — Vivo X300 Pro Mini.

Информация поступила от известного инсайдера Йогеша Брара. Он поделился сведениями о Vivo X200 FE, Xiaomi 16 и Vivo X300 Pro Mini. В недавнем сообщении в соцсети X Брара утверждает, что Vivo X200 FE получит аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч. Это соответствует предыдущим сообщениям. В то время как Xiaomi 16 будет оснащён ещё большей батареей на 6800 мА·ч.

Одной из самых интересных деталей в публикации стала информация о новом Vivo X300 Pro Mini. Как и в случае с серией X200, линейка Vivo X300, по слухам, будет включать в свой состав модели X300, X300 Pro Mini, X300 Pro и X300 Ultra. Согласно твиту, аккумулятор Vivo X300 Pro Mini находится «между» Xiaomi 16 и Vivo X200 FE. Это значит, что его ёмкость составит от 6500 мА·ч до 6800 мА·ч.

Инсайдер утверждает, что Vivo X200 FE дебютирует в первой половине этого года, так что устройство должно быть представлено до июля. Ожидается, что оно станет переименованной версией Vivo S30 Pro Mini. Запуск Xiaomi 16 намечен на вторую половину 2025 года. Учитывая, что Xiaomi 15 вышел в Китае в октябре прошлого года, флагман следующего поколения, вероятно, будет представлен в аналогичные сроки.