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MediaTek представила процессор Dimensity 9400e с ядрами Cortex-X4
Dimensity 9400e получает ядра Cortex-X4, Wi-Fi до 7,3 Гбит/с и Bluetooth 6.0

Компания MediaTek представила новый флагманский процессор Dimensity 9400e. Эта модель находится ниже 9400 и 9400+ и представляет собой переименованный прошлогодний 9300+ с небольшими изменениями.

Dimensity 9400e использует архитектуру All Big Core, которая включает ядро Cortex-X4 на частоте 3,4 ГГц, три Cortex-X4 2,85 ГГц и четыре Cortex-A720 2 ГГц, как в 9300+. Также присутствует 8 МБ кэша L3 и 10 МБ SLC. Чип поддерживает память LPDDR5X с частотой до 8533 МГц, что ниже по сравнению с 9600 МГц у 9300+. Также поддерживается хранилище UFS 4+ MCQ. 9400e использует тот же 12-ядерный графический процессор Immortalis-G720 MC12 с аппаратной поддержкой трассировки лучей.

Большинство мультимедийных и коммуникационных функций остались такими же, как у предыдущего чипа. Однако 9400e обеспечивает более высокую максимальную скорость передачи данных по Wi-Fi — 7,3 Гбит/с против 6,5 Гбит/с у 9300+. Также используется более быстрый Bluetooth 6.0 с двумя Bluetooth-модулями. По заявлению MediaTek, радиус действия соединения достигает 5 км при прямой видимости. 9400e также поддерживает новейший набор инструментов MediaTek NeuroPilot SDK, обеспечивающий современные ИИ-технологии, включая поддержку мультимодальности (LMM), больших визуальных моделей (LVM) и дополнительных языковых моделей (SLM/LLM) из глобальной экосистемы ИИ.

Для игр 9400e снова поддерживает MediaTek HyperEngine и MediaTek Adaptive Gaming Technology для повышения производительности и снижения энергопотребления, а также добавляет MediaTek Frame Rate Converter, который снижает энергопотребление на 40% при включении.

Ожидается, что этот чип появится в устройствах уже скоро. OnePlus и Realme уже объявили о поддержке: OnePlus использует его в предстоящем OnePlus Ace5 Racing Edition для Китая, а Realme — в своём смартфоне Realme GT 7. Оба устройства должны выйти в мае.

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#процессоры #mediatek
Источник: gsmarena.com
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