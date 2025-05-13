Новый трейлер раскрывает дату выхода Stellar Blade и улучшения для ПК-версии

В начале этого года стало известно, что игра Stellar Blade будет выпущена на компьютерах в июне. Точная дата релиза тогда не была объявлена.

Теперь, благодаря тому, что кто-то в PlayStation слишком рано нажал кнопку «опубликовать» на официальном YouTube-канале компании, стало известно, что Stellar Blade появится на ПК в Steam и Epic Games Store 11 июня.

Трейлер был размещён на официальном YouTube-канале PlayStation, но вскоре удалён. Тем не менее, его успели скачать и выложить на Reddit-странице игры.

Кроме даты выхода, трейлер демонстрирует, как Stellar Blade выглядит на ПК, и подтверждает поддержку технологий масштабирования на базе ИИ Nvidia DLSS 4 и AMD FSR 3. Также подтверждена поддержка ультрашироких экранов и полной обратной связи DualSense, включая адаптивные триггеры.

Показан новый босс, с которым смогут сразиться игроки, 25 новых костюмов для главной героини Ёв и улучшенные текстуры с графическими эффектами, которые смогут наблюдать владельцы мощных ПК. Хотя трейлер не подтверждает этого явно, ожидается, что новый босс и наряды будут добавлены и в консольную версию игры на PS5, когда игра выйдет на ПК в июне.

Stellar Blade была одной из самых ожидаемых экшен-игр 2024 года, впечатлив игроков сражениями и графикой. Многие геймеры будут рады возможности сыграть в неё на своих компьютерах.