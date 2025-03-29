Об этом сообщил старший вице-президент Фил Розенберг.

Sony продолжит искать необычные и перспективные игры через команду Content Ventures — как Stray, Genshin Impact, Stellar Blade или Black Myth: Wukong. Все эти игры изначально выходили либо эксклюзивно, либо без версии для Xbox.

Sony известна своими крупными играми-блокбастерами, которые всегда являются событием для владельцев платформы. Однако в настоящее время производство игр ААА, которые разрабатываются эксклюзивно для Sony, может занимать слишком много времени и компании необходимо поддерживать свою экосистему играми поменьше.

Playstation сотрудничает с различными студиями, которые соглашаются на эксклюзивный (или временно эксклюзивный) релиз своей игры для Sony. Поиском будущих хитов Playstation занимается специальная команда, которая называется Content Ventures. По словам Фила Розенберга, старшего вице-президента по развитию и связям с партнерами, в этом деле «нет никого лучше в мире».

По всей видимости, эта стратегия работает на пользу PlayStation. Издатель получает игры, благодаря которым некоторые захотят купить консоль, а разработчики получают дополнительную поддержку в виде рекламы игры на широкую публику, доступа к которой они могли не иметь.