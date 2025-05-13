Tecno анонсирует Spark 40 Pro+ с чипсетом Helio G200 и улучшенной производительностью

Недавно состоялся анонс относительно нового мобильного процессора Helio G200 производства компании MediaTek. Первым аппаратом на его основе станет смартфон Tecno Spark 40 Pro+. Процессоры для других моделей серии Spark 40 пока не были названы.

Tecno обещает прирост скорости работы на 10% по сравнению с G100. Аппарат набирает 470000 баллов в бенчмарке AnTuTu. Чип получил рост частоты GPU Mali-G57 MC2 до 1,1 ГГц (по сравнению с 1 ГГц на G99 и G100). Spark 40 Pro+ имеет специально настроенные алгоритмы сверхвысокой разрешающей способности, которые будут обрабатывать графику в 1,5K.

Tecno рассказала о режиме Dynamic Communication Smart Adaptive Response. Он улучшает эффективность сети в районах с слабым сигналом, что должно привести к более высокой скорости передачи данных при стриминге, играх и других приложениях.

Helio G200 принёс поддержку 12-битного DCG для камер, что повысит качество HDR-видео. Впрочем, Tecno пока молчит о характеристиках камеры Spark 40.

Tecno анонсирует серию Spark 40 по всему миру в июле. Дополнительные подробности о дизайне, производительности и функциях Tecno AI будут раскрыты в ближайшее время.