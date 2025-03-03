Tecno представляет новые продукты на выставке MWC

Выставка MWC 2025 официально стартовала, и Tecno стала одной из компаний, представивших больше всего новинок оборудования. Бренд анонсировал смартфоны серии Camon 40, хотя подробные характеристики не были раскрыты. Известно, что они будут работать на процессорах Mediatek и поддерживать Circle to Search.

Tecno также показала ноутбуки Megabook S14, Megabook K15S и Megabook T14 Air, носимое устройство Watch GT1 и беспроводные наушники True 2 TWS.

Смартфоны Camon 40 получат Tecno AI — набор функций, включая AI Image Creation, AI Call Assistant, AI Writing и собственный голосовой помощник Ella AI. Они также будут водо- и пылезащищёнными. Полноценный анонс состоится во второй день MWC в Барселоне.

Megabook S14 — «самый лёгкий» 14-дюймовый ноутбук с OLED-экраном, весом 899 г и панелью с разрешением 2,8K. Megabook T14 Air тоже лёгкий — 999 г — и имеет прочный корпус из магниевого сплава. Главная особенность Megabook K15S — батарея 70 Втч с быстрой зарядкой мощностью 65 Вт, а сам ноутбук ультратонкий и полностью металлический.

Watch GT 1 предлагают продвинутые функции отслеживания здоровья. Tecno называет его идеальным ИИ-ассистентом на запястье для энтузиастов. Наушники Tecno True 2 обеспечивают до 45 дБ шумоподавления и до 50 часов автономной работы.

Tecno также представила несколько интересных концептов и технологий. UltraLink — это аксессуар для беспроводной связи, который передаёт голосовые сообщения на расстояние до 10 км в условиях прямой видимости. Ещё есть фотохромная технология, которая меняет цвет поверхности смартфона под солнечными лучами.

Смартфон Phantom V Fold2 5G получил версию с глобальной спутниковой связью, став первым складным устройством с такой функцией. Также представлен концепт Phantom Ultimate 2 с тройным складыванием, который имеет дисплей 10 дюймов и общую толщину 11 мм. Не стоит забывать и про недавно показанный Spark Slim с корпусом толщиной 5,75 мм.