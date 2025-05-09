Ролевая игра Titan Quest II выйдет в раннем доступе летом 2025 года после доработок

Разработчики из студии Grimlore Games объявили, что запуск в раннем доступе ролевого экшена Titan Quest II переносится на лето. Решение связано с насыщенным графиком релизов и стремлением улучшить игру с учётом отзывов геймеров.

При этом разработчики заявили, что недавнее тестирование демоверсии прошло очень успешно. В нём приняли участие тысячи игроков, которые транслировали игровой процесс и приняли участие в опросах. Grimlore сообщила, что более 92% участников тестирования оценили свой опыт как положительный или очень положительный. Было отмечено сохранение духа оригинала при внедрении современных игровых систем.

В тестировании демонстрировалась вступительная глава игры, в которой игроки могли выбрать одну из двух специализаций и сразиться с первым боссом — Апполонией Ужасной. Этот бой стал одним из самых популярных среди фанатов. Графика и звук получили высокие оценки — в среднем 5,25/6 и 5,16/6 соответственно. Исследование мира и повествование были отмечены как особенно запоминающиеся элементы.

Однако не всё было безупречно, потому выход Titan Quest II и отложен. Требуются доработки в плавности боевой системы, навыках и игровом балансе. Также продолжается оптимизация производительности. Кроме того, по предложениям сообщества разрабатываются настраиваемая схема управления и переработанные элементы интерфейса.

По сюжету игры игрокам предстоит столкнуться с Немезидой — богиней возмездия, которая по неизвестной причине вышла из-под контроля. Она искажает нити судьбы и навеки проклинает всех, кто выступает против неё, включая главного героя. Игроки должны взять в руки оружие, сразиться плечом к плечу с богами и изменить саму судьбу, чтобы остановить Немезиду, освободить её жертв и сплести собственную эпическую историю.

Игроки смогут создать свой уникальный класс, объединив две специализации и сформировав гибкий стиль игры за счёт различных сочетаний умений, характеристик и предметов.