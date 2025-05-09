Новинка способна выдерживать длительные игровые сессии без перегрева, что делает её интересной для мобильных геймеров

Компания Lenovo опубликовала предварительные данные о своей новой игровой планшетной платформе Legion Tab Gen 4.

В процессе тестирования на стабильность работы во время продолжительных игровых нагрузок, по информации от производителя, температура устройства не превышала 40.5 °C.

Для тестирования использовались три популярных проекта, названия которых Lenovo не озвучила.

В некоей трёхмерной пошаговой игре с высоким качеством графики устройство показало средние 60 кадров в секунду при энергопотреблении в 9.5 Вт. На MOBA-проекте с экстремальным уровнем детализации Legion Tab Gen 4 удерживал 120 FPS за счёт всего 8.9 Вт за полчаса. А в «известной игре типа Battle Royale» планшет выдал почти 120 кадров в секунду, потребляя всего 8 Вт.

Планшет оснащён процессором Snapdragon 8 Elite, который уже доказал свою эффективность в других мобильных флагманах. Однако особенность Legion Tab Gen 4 — в его системе охлаждения и оптимизации тепловыделения, что позволяет запускать тяжёлые игры и долгое время играть в них без потери частоты кадров из-за перегрева компонентов и срабатывания защиты.

Цена устройства пока не объявлена, однако можно отметить, что предыдущая версия стоила около $400 на внутреннем рынке и $499.99 за пределами Китая. Новая модель может оказаться чуть дороже, особенно в версиях с увеличенным объёмом памяти.