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Infiniti выпускает новый кроссовер на платформе Nissan Rogue
Компактный внедорожник Infiniti получит гибридную систему нового поколения

Текущая линейка автомобилей Infiniti стремительно сокращается. Сейчас доступны только кроссоверы QX50 и QX55, QX60 и самый большой QX80, а к концу этого года бренд лишится двух младших моделей, которые производятся в Мексике. Что компания планирует предпринять, чтобы пополнить линейку и сохранить продажи? Один из вариантов — взять за основу самый продаваемый кроссовер Nissan. Его, скорее всего, скоро начнут собирать в США, так что это отличная возможность для расширения Infiniti.

Согласно изданию Automotive News, 30 апреля на встрече с дилерами обсуждалась возможность выхода нового внедорожника, который внутри компании обозначается как i33C. На встрече выступал руководитель производства Nissan Americas Дэвид Джонсон. Он предположил, что новый i33C может собираться в США для местного рынка. Утверждается, что обсуждения этой модели ведутся уже более пяти лет. Существовали опасения, что компактный кроссовер Infiniti может отобрать продажи у топовой комплектации Platinum модели Rogue, которая и так продаётся очень хорошо.

«Мы всерьёз рассматриваем возможность выпуска нового, электрифицированного компактного внедорожника для Infiniti, поскольку стремимся расширить линейку бренда. Мы полностью привержены созданию более сильного и конкурентоспособного бизнеса Infiniti, обеспечению устойчивого роста и успеха на рынке».

AutoNews сообщает, что новый электрифицированный компактный внедорожник планируется построить на общей платформе с внедорожником следующего поколения Nissan Rogue. Он получит обновлённую версию гибридной технологии e-Power от японского автопроизводителя. В материале также утверждается, что Infiniti рассматривает вариант с подключаемым гибридом и батареей большей ёмкости.

Текущее поколение гибридной технологии Nissan e-Power включает 1,2-литровый бензиновый двигатель, работающий как генератор для зарядки небольшой батареи ёмкостью 1,8 кВт*ч, которая затем питает электромоторы, приводящие в движение колёса. Бензиновый двигатель напрямую с осями не соединён, он просто заряжает батарею и приносит близкий к электромобилю опыт вождения. Пока ни одна модель с e-Power не продавалась в США, но есть вероятность, что Nissan и Infiniti подготовили третье поколение этой технологии для большего количества рынков, включая Штаты.

Большинство люксовых автопроизводителей предлагают компактные модели с более доступной ценой, чтобы привлечь больше клиентов в автосалоны. Если покупатель сначала берёт самую доступную и маленькую модель, он с большей вероятностью вернётся к Infiniti за более дорогим авто позже — так формируется лояльность. У Mercedes есть GLA, у BMW — X1 и X2, у Audi — Q3, даже у Lexus — UX и NX.

Ожидается, что новый Nissan Rogue с e-Power выйдет в США в начале 2027 года, а модель Infiniti на его базе появится чуть позже, но, скорее всего, в том же году. По данным AutoNews, Infiniti планирует продавать около 50 000 экземпляров в год и будет прилагать больше усилий к тому, чтобы их люксовые модели сильнее отличались от тех, на которых они основаны. Можно ожидать наценку около $10 000 по сравнению с Rogue. Сначала Infiniti уже в следующем году представит среднеразмерный внедорожник с двумя рядами сидений.

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#nissan #infiniti
Источник: carbuzz.com
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