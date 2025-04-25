Nissan теряет миллиарды и ищет пути спасения после разрыва с Renault

У автопроизводителя Nissan не получается выбраться из затруднительного положения. Компания борется сразу с несколькими проблемами: разрыв с Renault, жёсткая конкуренция, поиск новых партнёров. Всё это нужно успеть до того, как закончатся деньги. Хотя полный финансовый отчёт выйдет только в следующем месяце, Nissan уже объявила, что её и без того слабый финансовый 2024 год окажется ещё хуже.

Скорректированные финансовые ожидания Nissan выглядят мрачно. Ранее прогнозировался убыток в районе $560,7 млн за год. Теперь цифры изменились на диапазон от $4,9 до $5,3 млрд. Операционная прибыль также оказалась ниже ожиданий — около $595,8 млн против $841,1 млн. Это нежизнеспособные в долгосрочной перспективе показатели.

Тем не менее у Nissan пока есть немного запаса прочности. У компании по-прежнему достаточно ликвидных средств — около $23,8 млрд, из которых $15,4 млрд находятся в виде наличности.

Nissan объяснила снижение прогнозируемой прибыли и рост ожидаемых убытков. В компании отметили усиление конкуренции и продолжающиеся трудности с глобальным ростом продаж. Что касается убытков — они связаны с крупными инвестициями, направленными на решение этих проблем. У Nissan есть амбициозные планы по возвращению конкурентоспособности. В США она выпускает новый Leaf, представляет гибридные модели и работает над электрическим внедорожником. У Infiniti тоже готовятся новые продукты, и у самого Nissan есть новинки для других рынков.

Текущий модельный ряд, по крайней мере в США, подаёт обнадёживающие сигналы. Доступные модели пользуются спросом и помогли компании показать рост продаж в Северной Америке в 2024 году по сравнению с 2023. Их могут затронуть тарифные ограничения, но такие популярные модели, как Rogue, производятся в США. Появление гибридов также должно поддержать продажи.

Компания продолжает попытки отдалиться от Renault. Недавно стороны договорились о снижении объёма акций, которыми каждая из компаний обязана владеть для сохранения альянса. Это позволит Nissan продать ещё немного акций Renault и получить наличность, а также создаёт возможность для Renault избавиться от части своей доли в Nissan. Компания также сталкивается с растущей конкуренцией и инвестиционными расходами, из-за чего может понадобиться другой партнёр. Возможно, придётся возобновить переговоры с Honda или даже обратиться к другим компаниям, например Foxconn.