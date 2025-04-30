Программа бета-тестирования HyperOS расширена на смартфоны, планшеты и складные модели по всему миру

Компания Xiaomi постепенно расширяет программу тестирования HyperOS на базе Android 16, добавляя поддержку 16 новых устройств. Последняя волна включает в себя смартфоны, планшеты и складные устройства.

Согласно последней информации, число устройств, участвующих в бета-тестировании Android 16 HyperOS, достигло 27. Однако при внимательном рассмотрении становится ясно, что многие из них являются региональными вариантами одних и тех же моделей. Тем не менее, это признак того, что Xiaomi готовится к масштабному развёртыванию своего нового ПО.

Тестовая сборка HyperOS сейчас имеет номер версии 2.0.250428.1 и распространяется на устройства высокого класса. Однако конкретные функции или изменения в этом релизе пока не уточняются. На данный момент Xiaomi не раскрыла подробностей о новшествах в этой версии HyperOS или о степени её соответствия бета-версии Android 16 от Google.

В новую волну поддерживаемых устройств вошли Xiaomi MIX Flip, Xiaomi 15 Ultra и POCO F7 Ultra, среди прочих. В программу также включены планшеты, такие как Xiaomi Pad 7 Pro. Тестирование охватывает несколько регионов, включая Китай, Европу, Индию, Индонезию, Россию и Тайвань.

Вот список поддерживаемых устройств:

Тестирование в настоящее время ограничено флагманскими устройствами. Ожидается, что в ближайшие месяцы Xiaomi расширит доступ для моделей среднего уровня и старых устройств. Как обычно, официального графика выхода стабильной версии пока нет, но расширение программы говорит о прогрессе внутренней разработки.