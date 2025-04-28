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10test
Xiaomi запустила серию энергосберегающих телевизоров Redmi TV X 2025 с дисплеями 4K 288 Гц
Телевизоры поддерживают технологии Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS:X и FreeSync Premium.

В Китае Xiaomi представила более доступную серию телевизоров под брендом Redmi – Redmi TV X 2025. Серия состоит из четырех моделей с диагоналями 55, 65, 75 и 85 дюймов, а стартовая стоимость составляет 308 долларов.

Все модели серии Redmi TV X 2025 поддерживают разрешение 4K Ultra HD (3840 x 2160. Экраны обладают частотой обновления 144 Гц и имеют поддержку игрового режима с частотой до 288 Гц. Цветовой охват составляет 94% DCI-P3, а точность цветопередачи ΔE≈2.

В основе каждой модели лежит операционная система HyperOS 2. Аппаратная база включает в себя четырехъядерный процессор Cortex-A73, графический ускоритель Mali-G52 MC1, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенного хранилища.

Телевизоры поддерживают технологии Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS:X и FreeSync Premium. Для геймеров предусмотрено два порта HDMI 2.1 с VRR и ALLM, а также дополнительный порт HDMI 2.0. Другие интерфейсы включают USB 3.0, USB 2.0, оптический аудиовыход, LAN, AV-вход и антенный вход.

Redmi TV X 2025 поддерживают WiFi 6 и Bluetooth 5.2. В комплекте поставляется пульт с голосовым управлением и поддержкой NFC.

Дизайн отличается тонкими рамками и металлической отделкой. Все модели поддерживают настенное крепление VESA. Телевизоры потребляют около 130 Вт в обычном режиме и менее 0,5 Вт в режиме ожидания.

Модель с диагональю 55 дюймов оснащена двумя динамиками мощностью 12,5 Вт, в то время как 85-дюймовая версия имеет улучшенную аудиосистему с двумя динамиками мощностью 15 Вт.

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#xiaomi #bluetooth #freesync #dolby atmos #dolby vision #ultra hd #wifi 6 #dts:x #redmi tv x 2025
Источник: gizmochina.com
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