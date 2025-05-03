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Hyundai Ioniq 9 с запасом хода 540 км готов к поступлению в продажу
Hyundai Ioniq 9 стартует с ценой $58955 и лучшими характеристиками, чем у Kia EV9

Электрический автомобиль Hyundai Ioniq 9 с тремя рядами сидений уже почти добрался до дилеров в США. Это значит, что настало время объявить цены и финальные характеристики. Этот семейный электромобиль может быть дороже, чем его родственник от Kia. Зато он предложит то, чего нет у Kia.

Ioniq 9 стартует с цены в $58955. За эти деньги даётся более 480 км запаса хода в любой комплектации. Это больше, чем может предложить любая версия EV9, независимо от цены. Ioniq 9 также обеспечит больше пространства для пассажиров и груза.

Базовая версия Ioniq 9 — это заднеприводная комплектация S с ценой $58955 с учётом доставки. Для сравнения, базовый Kia EV9 стоит $54 900 с учётом доставки. Разница в $4000 даёт батарею ёмкостью 110 кВт⋅ч вместо 76 кВт⋅ч у базовой версии Kia. Hyundai обеспечивает запас хода 540 км — на 169 км больше, чем у EV9 Light.

Базовая заднеприводная модель выдаёт 160 кВт и 350 Н•м крутящего момента при таком запасе хода. Для желающих больше мощности есть два варианта: полноприводная версия SE с двумя моторами и 225 кВт или Ioniq 9 AWD Performance (в версиях Limited или Calligraphy) с 313 кВт и 700 Н•м крутящего момента.

Каждый Ioniq 9 оснащён одинаковой батареей, поэтому при увеличении мощности запас хода немного уменьшается. Базовая полноприводная модель проезжает 515 км, версия Performance — 500 км. Эти показатели всё равно выше, чем у EV9 с максимальным запасом хода — 490 км.

Ioniq 9 оснащён зарядным портом NACS, предназначенным для работы с сетью Tesla Supercharger. Hyundai также включает переходник CCS, чтобы можно было заряжаться от зарядок L2 и L3 этого стандарта.

Все комплектации Ioniq 9 имеют подогрев передних сидений, начиная с версии SEL добавляются вентиляция сидений и подогрев рулевого колеса. Электропривод сидений второго ряда доступен в версиях Limited и Calligraphy, где также предусмотрена вентиляция для пассажиров второго ряда.

Беспроводная зарядка телефона входит в стандартную комплектацию, как и 31 см мультимедийная система с навигацией, беспроводными Android Auto и Apple CarPlay. Ещё в салоне есть семь USB-C портов, равномерно распределённых по рядам.

Этот внедорожник способен буксировать прицеп. Заднеприводные версии тянут до 1588 кг, а полноприводные — до 2268 кг. Это заявленные значения, сопоставимые с бензиновыми внедорожниками в этом классе. Все Ioniq 9 оснащаются большинством ассистентов водителя, включая адаптивный круиз-контроль с системой Highway Driving Assist 2, предупреждение о слепых зонах и систему предотвращения фронтальных столкновений. Камеры кругового обзора есть только в старших комплектациях, а система дистанционной парковки Smart Parking Assist доступна только в топовой версии Calligraphy.

Hyundai заявила, что кроссовер Ioniq 9 2026 года поступит к дилерам по всей территории США уже в этом месяце.

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#автомобили #hyundai
Источник: carbuzz.com
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