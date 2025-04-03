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Hyundai Nexo 2026 стал больше и быстрее со скоростью до 179 км/ч
Hyundai Nexo 2026 должен быть представлен до конца года

Концепт Hyundai Initium в итоге оказался далеко не просто концептом, а анонсом нового поколения Nexo. Автомобиль изменился с незаметного до эффектного, но по-прежнему работает на водородных топливных элементах, причём это единственная доступная версия. Однако теперь он значительно усовершенствован.

Новый Nexo выглядит совершенно иначе по сравнению с предшественником. Он сменил плавные линии городского кроссовера на угловатый, широкий дизайн, словно созданный для поездок по грунтовым дорогам и туристическим маршрутам. Он практически идентичен Initium: такие же рифлёные боковины, уникальные треугольные задние боковые окна и квадратные фары. Основные отличия — немного меньшие ходовые огни в переднем бампере и отсутствие дополнительных фонарей в заднем.

Помимо радикально изменённого внешнего вида новый Nexo стал чуть больше. Его высота и ширина выросли на несколько миллиметров, а длина увеличилась на 76 мм. Дополнительные габариты увеличили объём багажника. За задними сиденьями появилось ещё 156 л, в итоге стало 994 л. Если сложить задние сиденья, пространство увеличивается на 119 л, доводя общий объём до 1818 л.

Что касается интерьера, то он сильно изменился: от футуристической кабины предыдущей модели к оформлению, знакомому по другим современным автомобилям Hyundai. Передняя панель стала довольно компактной, а два 12,3-дюймовых дисплея расположены на полке. Перед пассажиром в передней части панели установлены декоративные элементы с прострочкой. В остальном всё выглядит минималистично, с плавными изгибами.

Центральная консоль имеет подвесную конструкцию. В представленной версии показаны экраны, заменяющие боковые зеркала, но в Европе их, скорее всего, не предложат. Hyundai также анонсировала несколько интересных решений, таких как полностью раскладывающиеся передние сиденья с интегрированными подставками для ног, сканер отпечатков пальцев для запуска автомобиля и премиальная аудиосистема Bang & Olufsen среди прочих опций.

Текущий Hyundai Nexo нельзя назвать динамичным. Он выдаёт всего 161 л. с., а разгон до 100 км/ч занимает 9,2 секунды. Новый Nexo по-прежнему не отличается высокой скоростью, но теперь у него достаточно мощности, чтобы уверенно держаться на трассе. Благодаря увеличенной ёмкости батареи и усовершенствованному топливному элементу Hyundai оснастила его электромотором на 204 л. с. Теперь разгон до 100 км/ч занимает 7,8 секунды, а максимальная скорость составляет 179 км/ч. Вряд ли кто-то будет проверять этот предел, но он есть, если понадобится.

Батарея теперь имеет большую ёмкость: вместо 1,56 кВт⋅ч стало 2,64 кВт⋅ч. Водородный бак также увеличился — с 6,33 кг до 6,69 кг. Всё это даёт запас хода в 700 км. Hyundai не уточнила, по какому тестовому циклу рассчитан этот показатель, но даже если реальный запас хода окажется ниже, он всё равно должен превзойти 612 км текущей модели.

Hyundai также отметила, что новый Nexo получит функцию подачи электроэнергии на внешние устройства, как и её электромобили, что позволит запитывать аксессуары и бытовую технику. Выход Nexo запланирован на конец этого года, а ближе к старту продаж появится дополнительная информация, включая цены.

#автомобили #hyundai
Источник: carbuzz.com
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