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Moleculo
На сайте AMD уже упоминаются новые процессоры Ryzen Threadripper PRO и многие другие
Включая APU Gorgon Point для Socket AM5

Как сообщает VideoCardz, технический информационный портал на сайте AMD уже содержит разделы с различной документацией к новым процессорам компании.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

Стала доступна документация к:

  • Ryzen Threadripper PRO 9000WX семейства Shimada Peak для рабочих станций;
  • Krackan2 и различные модификации Gorgon Point для ноутбуков;
  • Gorgon Point (предположительно, Ryzen 9000G) для настольных систем Socket AM5;
  • Grado (предположительно, EPYC 4005) для серверных систем на Socket AM5;
  • Fire Range для встраиваемых систем;
  • Medusa (Zen6) для мобильных систем следующего поколения Socket FP10.

Хотя сроки выхода новинок неизвестны, логично предположить, что наличие документации на сайте указывает на возможность скорого анонса. В ближайшие месяцы для этого есть, как минимум, два подходящих мероприятия: Computex 2025 в конце мая и AMD Advancing AI 2025 в начале июня.

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#amd #socket am5
Источник: videocardz.com
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