Как сообщает VideoCardz, технический информационный портал на сайте AMD уже содержит разделы с различной документацией к новым процессорам компании.
Стала доступна документация к:
- Ryzen Threadripper PRO 9000WX семейства Shimada Peak для рабочих станций;
- Krackan2 и различные модификации Gorgon Point для ноутбуков;
- Gorgon Point (предположительно, Ryzen 9000G) для настольных систем Socket AM5;
- Grado (предположительно, EPYC 4005) для серверных систем на Socket AM5;
- Fire Range для встраиваемых систем;
- Medusa (Zen6) для мобильных систем следующего поколения Socket FP10.
Хотя сроки выхода новинок неизвестны, логично предположить, что наличие документации на сайте указывает на возможность скорого анонса. В ближайшие месяцы для этого есть, как минимум, два подходящих мероприятия: Computex 2025 в конце мая и AMD Advancing AI 2025 в начале июня.