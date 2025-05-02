Включая APU Gorgon Point для Socket AM5

Как сообщает VideoCardz, технический информационный портал на сайте AMD уже содержит разделы с различной документацией к новым процессорам компании.

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Стала доступна документация к:

Ryzen Threadripper PRO 9000WX семейства Shimada Peak для рабочих станций;

Krackan2 и различные модификации Gorgon Point для ноутбуков;

Gorgon Point (предположительно, Ryzen 9000G) для настольных систем Socket AM5;

Grado (предположительно, EPYC 4005) для серверных систем на Socket AM5;

Fire Range для встраиваемых систем;

Medusa (Zen6) для мобильных систем следующего поколения Socket FP10.

Хотя сроки выхода новинок неизвестны, логично предположить, что наличие документации на сайте указывает на возможность скорого анонса. В ближайшие месяцы для этого есть, как минимум, два подходящих мероприятия: Computex 2025 в конце мая и AMD Advancing AI 2025 в начале июня.