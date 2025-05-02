Новые утечки указывают на развитие линейки AM5 и появление серверных и домашних решений

Согласно данным, полученным из открытых источников и анализа баз данных AMD, в сети появились намёки на то, что компания планирует расширить экосистему AM5. Инсайдеры Olrak29 и InstLatX64 обнаружили следы нескольких будущих продуктов, включая десктопные APU Ryzen 9000G Gorgon Point и серверные чипы EPYC 4005 Grado. Обе линейки, как ожидается, будут совместимы с уже существующей платформой AM5, что позволит пользователям использовать старые материнские платы.

Ryzen 9000G Gorgon Point предположительно построены на архитектуре Zen 5 и графике RDNA 3.5. Они призваны сменить текущее поколение Strix Point, что делает их частью долгосрочной стратегии развития мобильной и стационарной платформы. Также упоминается возможное появление Ryzen AI Mobile SoC на новом FP8-сокете, включая серию Krackan2 — более простую версию прошлого поколения без NPU-ядер.

В контексте профессионального направления упоминаются процессоры EPYC 4005 Grado, которые могут быть модернизированной версией Granite Ridge. Эти чипы ориентированы на коммерческие и корпоративные системы, что делает их преемниками EPYC 4004. Также обсуждается переходный этап для мобильных решений, где AMD рассматривает использование Arm-архитектуры в более доступных устройствах.

Кроме того, были найдены данные о серии Ryzen AI Medusa Point, которая сочетает Zen 6 и RDNA 3.5 в рамках FP10-платформы. Это говорит о планах компании на дальнейшее развитие вычислительных решений для ИИ и машинного обучения.