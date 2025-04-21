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ЕС вводит новый ярлык для смартфонов и планшетов с 20 июня 2025 года
С 2025 года устройства в ЕС обязаны сообщать об износостойкости, ремонте и поддержке

Начиная с 20 июня 2025 года, все смартфоны и планшеты, продаваемые в ЕС, будут иметь новый ярлык внутри коробки, указывающий на продолжительность работы от аккумулятора и его эффективность. Это обновление привычной европейцам энергетической наклейки, уже применяемой к бытовой технике, адаптированное под тип информации, которую теперь ожидают потребители от своих электронных устройств.

Регламент распространяется на беспроводные телефоны (используемые с домашними линиями), смартфоны для сотовых или спутниковых сетей, кнопочные телефоны без доступа в интернет и сторонних приложений, а также планшеты с диагональю экрана от 7 до 17,4 дюйма. Затронуты только устройства в этих категориях, выпущенные на рынок с 20 июня 2025 года и позже.

Устройства с гибким основным экраном, который можно частично или полностью разворачивать, освобождаются от этого требования. Телефоны и планшеты, уже находящиеся на рынке ЕС до 20 июня, также не подпадают под новые правила.

Все указанные выше устройства должны соответствовать пяти основным критериям экологического проектирования:

  • Надёжность: устройства должны быть устойчивыми к случайным падениям и защищёнными от пыли и влаги.
  • Долговечность аккумулятора: аккумуляторы должны выдерживать не менее 800 полных циклов зарядки и разрядки, сохраняя при этом не менее 80% от первоначальной ёмкости.
  • Ремонтопригодность: производители должны предоставлять критически важные запасные части в течение 5–10 рабочих дней и продолжать их поставки в течение 7 лет после снятия устройства с продаж в ЕС.
  • Программная поддержка: устройства должны получать обновления операционной системы минимум в течение 5 лет с момента окончания продаж.
  • Доступ к ремонту: профессиональные ремонтники должны иметь недискриминационный доступ к необходимому программному обеспечению или прошивке.

Наклейка EPREL (Европейский реестр энергоярлыков), также известная как ENERGY Label, будет содержать семь ключевых информационных пунктов. Все поставщики — производители, импортеры или уполномоченные представители, действующие на рынке ЕС/ЕЭЗ, обязаны регистрировать модели своей продукции на специальной платформе EPREL, управляемой Европейской комиссией.

Хотя производители несут ответственность за предоставление точных данных, Комиссия будет проверять информацию, касающуюся степени защиты от пыли и влаги, ремонтопригодности и характеристик аккумулятора.

Ярлык экологического проектирования является частью более широкой кампании ЕС, направленной на повышение энергоэффективности к 2030 году. Инициатива должна привести к сокращению выбросов CO₂ на 46 млн тонн и сэкономить каждой семье в среднем 150 евро, помимо уже достигнутых за счёт действующих мер по экологическому проектированию.

Хотя эти правила официально действуют только в пределах ЕС, их влияние может распространиться далеко за пределы 27 стран-членов. Уже сейчас видно, что производители смартфонов расширяют сроки поддержки программного обеспечения на глобальном уровне. Устройства становятся более прочными и ремонтопригодными, что идёт на пользу потребителям по всему миру.

В будущем можно рассчитывать на то, что производители упростят производство и предпочтут соответствовать требованиям ЕС повсеместно, вместо разработки отдельных версий для разных рынков.

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#смартфоны #планшеты
Источник: gsmarena.com
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