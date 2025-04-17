Realme 14T 5G получит AMOLED-дисплей 2100 нит, защиту IP69, чип Dimensity 6300 и быструю зарядку 45 Вт

В декабре компания Realme представила смартфон Realme 14x с чипом Dimensity 6300. Сегодня бренд подтвердил, что 25 апреля состоится презентация модели 14T 5G в Индии. Компания назвала ключевые характеристики и дизайн устройства.

По данным производителя, аппарат имеет дисплей AMOLED с пиковой яркостью 2100 нит. Он будет поддерживать 111% цветового диапазона DCI-P3. Также дисплей сертифицирован по стандарту TÜV Rheinland. Это означает снижение напряжения на глаза при работе в тёмном окружении.

Смартфон обладает аккумулятором на 6000 мА⋅ч с зарядкой 45 Вт. Несмотря на большую батарею, смартфон сохранит тонкий профиль — всего 7,97 мм.

Для съёмки фотографий предусмотрена основная камера с разрешением 50 Мп. Устройство также будет поддерживать режим Ultra Volume Mode с усилением звука до 300%.

Аппарат имеет корпус с защитой от пыли и влаги по стандарту IP69. Он будет доступен в трёх оттенках: зелёном Silken Green, фиолетовом Violet Grace и Satin Ink.

Ожидается, что новинка будет позиционироваться выше модели Realme 14x, которая дебютировала в Индии с начальной ценой 14999 рупий. Возможно, модель 14T появится с начальной ценой ниже 20000 рупий.

Прежние касающиеся 14T утечки говорили, что он получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран, камеру на 16 Мп спереди, основную камеру с разрешением 50 Мп и 2 Мп, а также чип Dimensity 6300.