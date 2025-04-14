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Samsung представила защищённый смартфон Galaxy XCover 7 Pro на Snapdragon 7s Gen 3
Galaxy XCover 7 Pro выходит с защитой уровня MIL-STD-810H

Samsung анонсировала новый защищённый смартфон Galaxy XCover 7 Pro, ориентированный на корпоративных клиентов и рабочие специальности. Наряду с ним была также представлена защищённая версия планшета — Galaxy Tab Active5 Pro.

Galaxy XCover 7 Pro представляет собой усовершенствованную версию прошлогоднего XCover 7 и преемника XCover 6 Pro (2022 года). Новинка получила улучшенный дисплей, более производительный процессор, свежую версию программного обеспечения, продвинутые камеры, более быструю связь и увеличенную батарею.

Устройство выпускается в единственной конфигурации: 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Стоимость составляет €609 ($693). Продажи начнутся 8 мая, однако в каких регионах оно появится в первую очередь — пока не уточняется.

Как и предыдущие модели серии, Galaxy XCover 7 Pro получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также усиленную резину по краям корпуса. Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass Victus+ и соответствует военному стандарту прочности MIL-STD-810H, что делает его устойчивым к падениям и экстремальным условиям.

Смартфон оснащён 6,6-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Благодаря технологии Vision Booster яркость увеличивается под прямыми солнечными лучами. Также реализован режим повышенной чувствительности Touch Sensitivity для работы в перчатках — полезная функция для работы в суровых условиях.

В основе лежит процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4 нм), включающий одно ядро Cortex-A720 (2,5 ГГц), три ядра Cortex-A720 (2,4 ГГц), четыре ядра Cortex-A520 (1,8 ГГц) и графику Adreno 710. Смартфон работает на Android 15 с оболочкой One UI 7.0 и предлагает ряд функций на базе ИИ: Circle to Search от Google, Object Eraser, AI Select и Read Aloud.

На задней панели установлены две камеры: основная на 50 Мп с широкоугольным объективом и дополнительная на 8 Мп с ультрашироким. Фронтальная камера — 13 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 4350 мАч, причём батарея съёмная. Поддерживается зарядка через USB Type-C 3.2 или контактные POGO-пины.

Смартфон предлагает широкий выбор интерфейсов: поддержка одной физической SIM и одной eSIM, 5G (sub-6 ГГц), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, а также навигационные системы GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou и QZSS.

Galaxy XCover 7 Pro оснащён двумя стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. Для безопасности доступны боковой сканер отпечатков, распознавание лица, платформа безопасности Samsung Knox с Knox Vault и защищённый элемент eSE. Кроме того, есть две настраиваемые клавиши (Top Key и Cover Key), которые можно использовать, например, для запуска приложений для сканирования штрихкодов — полезно для курьеров и представителей некоторых других профессий.

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#смартфоны #samsung
Источник: sammobile.com
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