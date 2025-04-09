Cadillac собирается прекратить выпуск одного из своих бензиновых внедорожников в этом году

У автопроизводителя Cadillac весьма обширная линейка. Её модели представлены почти во всех сегментах, как с ДВС, так и электрические. Однако эта линейка скоро немного сократится. Производство трёхрядного Cadillac XT6 завершится в этом году на заводе марки в Спринг-Хилл, штат Теннесси. Вероятно, это означает, что обновлённая версия для Китая не появится в американских автосалонах. Более компактный двухрядный XT5 частично компенсирует это, пока сам не сойдёт со сцены.

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Представитель компании подтвердил прекращение производства, добавив: «Cadillac выпустил шесть новых продуктов менее чем за год, и они отражают будущее бренда. Мы продолжим корректировать нашу линейку, чтобы обеспечивать рост в ключевых сегментах премиум-класса».

XT6 дебютировал в 2019 году и с тех пор получил лишь минимальные обновления. Между тем почти все его «родственные» модели, особенно трёхрядные, были полностью переработаны. Это касается Chevy Traverse, GMC Acadia и Buick Enclave. К тому же XT6 никогда особо не впечатлял даже в самом начале. Это был вполне приличный внедорожник, но этого недостаточно, чтобы выделиться на фоне перенасыщенного и конкурентного рынка трёхрядных SUV. Спустя более пяти лет с момента запуска это ощущается ещё сильнее.

Продажи отражают средний уровень исполнения XT6. Лучший год по продажам — 2020, с 22609 проданными экземплярами. После этого показатели колебались в пределах от 19000 до 20000 единиц. К концу прошлого года XT6 был самым плохо продаваемым внедорожником Cadillac, не считая Escalade IQ. XT5, в свою очередь, был третьим по популярности в линейке Cadillac — сразу после Lyriq и с большим отставанием от классического Escalade.

Другая проблема XT6 — в том, что новый Vistiq занимает его трёхрядное место в линейке Cadillac. Электрический SUV, выпускаемый на том же заводе, значительно дороже: более $75000 против примерно $50000 у XT6. Зато он предлагает куда более современный и роскошный интерьер, а также более 600 л.с. от двух электромоторов. Это может означать, что некоторые потенциальные покупатели XT6 останутся ни с чем. Им, вероятно, подойдут модели от Chevy, GMC или Buick, не говоря уже о множестве других вариантов в этом сегменте.