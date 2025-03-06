Грузоподъёмность Cadillac Escalade IQL 2026 уменьшилась на 227 кг

Согласно некоторым исследованиям, большинство американцев считают, что пикапы и внедорожники становятся слишком большими. Похоже, Cadillac об этом не слышал. Представлена модель Cadillac Escalade IQL 2026 — удлинённый вариант Escalade IQ, который дебютировал в августе прошлого года. Колёсная база осталась неизменной, но IQL длиннее обычного Escalade IQ на 10,7 см — 581 см, что даёт дополнительно 170 литров объёма в багажнике при сложенных сиденьях и ещё 28 литров при поднятых.

В итоге за третьим рядом остаётся 685 литров, от второго ряда до спинок передних кресел — 2130 литров, а со всеми сложенными сиденьями — до 3545 литров. В переднем багажнике также есть 345 литров. Всё это дополнительное пространство не влияет на запас хода. Более длинный кузов также даёт пассажирам третьего ряда дополнительные 11,2 см для ног и ещё 2,5 см пространства над головой.

Силовая установка осталась без изменений по сравнению с обычным электрическим Escalade. В режиме Velocity Max доступно до 559 лошадиных сил и 1062 Н*м крутящего момента (в обычном режиме — 505 лошадиных сил и 834 Н*м). Разгон до 100 км/ч занимает примерно 4,7 секунды, а общий запас хода по оценке EPA остаётся на уровне 740 км благодаря батарее ёмкостью 205 кВт*ч. Зарядка на DC-станции за 10 минут добавляет 187 км хода.

Это та же батарея, что и у обычного IQ, так что масса вряд ли сильно изменилась. Однако Cadillac пока не сообщил, сколько весит автомобиль. Один недостаток всё же есть — грузоподъёмность снизилась на 227 кг до 3400 кг, но остальное осталось прежним.

С водительского места всё выглядит знакомо: дисплей 55 дюймов на передней панели, 21 динамик аудиосистемы AKG Studio и кожа повсюду.

За доплату доступна система с 38 динамиками, но те, кто ищет максимальный комфорт, могут выбрать пакет Executive Second Row с двумя 12,6-дюймовыми экранами для второго ряда, двумя беспроводными зарядными площадками и складными столиками. Всё это дополняет сиденья с электроприводом регулировок в 14 направлениях, динамиками в подголовниках, массажем, подогревом и вентиляцией. В этом случае количество динамиков увеличивается до 42.

Будут доступны четыре комплектации: Luxury, Sport, Premium Luxury и Premium Sport. Цена начинается от $132695 без учёта доставки. Производство IQL начнётся в Детройте примерно в середине года.