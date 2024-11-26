В Формуле 1 появится 11-я команда

General Motors официально объявила, что в 2026 году в Формуле 1 появится команда Cadillac. Компания сообщила об соглашении с TWG Global. Согласно этому соглашению, Cadillac станет первой новой командой F1 с 2026 года и одиннадцатой командой, которая будет участвовать в чемпионате.

Cadillac — это бренд роскошных автомобилей, входящий в состав General Motors. Основанный в 1902 году, он имеет долгую историю как премиум-бренд. В его нынешней линейке представлены как седаны, так и внедорожники с различными системами привода, включая всё большее число электромобилей. Помимо роскоши, Cadillac также делает акцент на производительности, особенно в своих моделях V-Series.

General Motors разрабатывает силовую установку для F1, что должно позволить Cadillac начать производство собственных автомобилей и силовых установок к концу десятилетия. Это амбициозная цель. В случае успеха она выведет бренд на глобальную арену. Это также поможет Cadillac перенести свои технологии в будущее.

Создание этой программы F1 поможет в разработке технологий, которые могут быть использованы в серийных автомобилях Cadillac. Это включает электрификацию, программное обеспечение и усовершенствования в области бензиновых двигателей. Всё сводится к использованию опыта в F1 для разработки новых автомобилей для потребителей, от Escalade до Lyriq и ультра-роскошного Celestiq.

Американский чемпион Формулы 1 Марио Андретти займет место в совете команды в качестве директора. GM впервые объявила о своём намерении присоединиться к F1 в январе 2023 года. За два года, прошедших с того времени, компания работала над созданием идеальной команды для этого проекта. Это включает экспертов в аэродинамике, разработке шасси и компонентов, программном обеспечении и динамике автомобилей. Эти специалисты находятся в США, в Индиане, Северной Каролине и Мичигане, а также в Сильверстоуне, Англия.

Этот шаг в F1 является продолжением долгой истории успеха в автоспорте. У GM более 3000 побед и более 100 чемпионатов среди гонщиков и производителей. С командой, которую она собрала, это число, вероятно, увеличится, когда они присоединятся к сетке F1 в 2026 году.