Часы Rowatch 10 получили защиту уровня IP68

Компания Rogbid официально анонсировала свои новые флагманские смарт-часы, ориентированные на здоровье — Rowatch 10. Устройство было представлено через официальные каналы бренда и нацелено на улучшения в сфере здоровья благодаря сочетанию интеллектуальных функций, прочной конструкции и продвинутых сенсоров. Часы хотят предложить современным пользователям с активным образом жизни, обещая баланс стиля и функциональности.

Rowatch 10 получил круглый 1,56-дюймовый экран AMOLED с HD-разрешением и прочный корпус из металла. На боковой грани размещены две физические кнопки: вращающаяся коронка для навигации и выделенная кнопка для запуска ЭКГ. Благодаря встроенным динамику и микрофону часы поддерживают звонки по Bluetooth.

Как и положено сфокусированному на здоровье устройству, Rowatch 10 оснащён продвинутым сенсором ЭКГ, заявленная точность которого достигает до 95% при выявлении нарушений сердечного ритма. Также часы предлагают функцию «Интеллектуальный медосмотр», в рамках которой несколько сенсоров отслеживают ключевые параметры: артериальное давление, уровень кислорода в крови, стресс, уровень сахара, температуру и вариабельность сердечного ритма (HRV). Поддерживается полный анализ сна, расчёт MET и мониторинг состава тела.

Для любителей спорта предусмотрено множество спортивных режимов, а также отображение данных в реальном времени для таких активностей, как езда на велосипеде, йога и бег. Часы получили аккумулятор на 500 мАч, обеспечивающий до 30 дней в режиме ожидания, а степень защиты IP68 позволяет не бояться дождя, пота и брызг воды.

Rowatch 10 представлен в чёрном цвете и комплектуется тремя вариантами ремешков: силиконовыми (чёрный, красный, синий), кожаным коричневым и металлическим. Устройство уже доступно для покупки через официальный магазин по цене $59,99.