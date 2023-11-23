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СтарыйДед
Бюджетные умные часы Rowatch 6 обещают измерять ЭКГ, уровень сахара в крови и многое другое
Rowatch 6 компания Rogbid представила новые умные часы, которые по словам производителя, предлагают обширные функции, включая измерение ЭКГ, артериального давления и уровня глюкозы в крови.

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После недавнего выпуска новой модели умных часов Rowatch 5, компания Rogbid рада представить еще одну новинку – Rowatch 6. Эти умные часы при первом взгляде напоминают Apple Watch своим прямоугольным дисплеем, закругленными углами и размером 2,01 дюйма с разрешением 300x356 пикселей. Форма дисплея определяет общий вид корпуса часов. Со специальной заводной головкой на правой стороне и датчиком на левой стороне, эти часы привлекательны и удобны.

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Одним из главных достоинств Rowatch 6 является его многофункциональность. Умные часы предлагают широкий спектр медицинских функций, таких как ЭКГ, измерение уровня сахара в крови и артериального давления. К тому же, Rowatch 6 оснащены стандартными функциями, включая измерение пульса и кислорода в крови (SpO2). Но с учетом доступной цены на такие модели, рекомендуется относиться к измеренным значениям с некоторым скептицизмом и вниманием. Водонепроницаемые умные часы Rowatch 6 имеют стандарт защиты IP67 и также предлагают отслеживание сна, прогноз погоды, подключение через Bluetooth и более 100 спортивных режимов. Утверждается, что аккумулятора хватит на 15 дней при обычном использовании.

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Купить эту новую модель можно напрямую у производителя, но на данный момент она недоступна на сайте. Компания Rogbid предлагает Rowatch 6 по специальной акционной цене в 34,99 долларов США вместо обычной розничной цены в 79,99 долларов США. Производитель осуществляет доставку по всему миру. Умные часы доступны в разных цветах, включая черный, золотой, розовый, серый и синий.

#смарт-часы #часы #rowatch #rowatch 5 #rowatch 6 #умные час
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