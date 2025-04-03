Galaxy M56 на Exynos 1480 слабо проявил себя в бенчмарке

Будущий смартфон Samsung Galaxy M56, похоже, станет шагом назад в плане производительности. В нём нет процессора Exynos 1580, установленного в Galaxy A56, а есть более старый Exynos 1480. Обычно смартфоны серии M повторяют своих собратьев из серии A по уровню вычислительной мощности, экономя на других аспектах. Однако в этот раз было принято другое решение.

Galaxy M56 был замечен в базе данных Geekbench с модельным номером SM-M566B. Согласно информации из списка, смартфон работает на Exynos 1480 — 4-нм процессоре, который дебютировал в прошлогоднем Galaxy A55. Этот чип включает четыре ядра Cortex-A78 и четыре Cortex-A55, а также графический процессор Xclipse 530. В паре с ним идут 8 ГБ оперативной памяти и Android 15 в будущей модели серии M.

Для сравнения, Exynos 1580 в A56 оснащён четырьмя ядрами Cortex-A720 и четырьмя Cortex-A520, а также GPU Xclipse 540. В прошлом году M55 получил прирост производительности и быстрой зарядки, но выбор чипа для M56 больше похож на шаг назад. Линейка M от Samsung ценится за свою доступность, однако такой шаг может оттолкнуть пользователей, ожидающих прироста скорости. Exynos 1480 уступает 1580 по современным ядрам CPU и более мощному GPU, а также в некоторых аспектах отстаёт от Snapdragon в M55, например, в стабильности игровой производительности и энергоэффективности.

Впрочем, стоит отметить, что Exynos 1480 в A55 оказался быстрее, чем Snapdragon в M55, в реальных сценариях использования, что даёт надежду. Задача Samsung — убедить покупателей, что это не понижение характеристик, из-за которого стоит пропустить модель. Быть может, программные улучшения и удачная ценовая стратегия спасут ситуацию.