Samsung могла принять решение перенести дату релиза смартфона Galaxy S25 Edge

Если верить последней информации, придётся подождать немного дольше, прежде чем в магазинах появится самый тонкий смартфон Samsung — Galaxy S25 Edge. Ранее утверждалось, что Samsung может представить Galaxy S25 Edge 16 апреля в Корее. Затем появились слухи о том, что в Европе устройство могут запустить на день раньше, чем на его родном рынке.

Однако, согласно изданию ET News, Samsung отложила запуск и рассматривает возможность дебюта Galaxy S25 Edge в мае или июне. В статье говорится, что Samsung сохраняет возможность изменить дату запуска из-за недавних изменений в руководстве подразделения MX (Mobile Experience).

Источники утверждают: «Изначально дата выхода была назначена на 15-е число этого месяца, но внутри компании возникла необходимость пересмотреть график. Подтверждено, что эта информация также была передана трём мобильным операторам, продающим Galaxy S25 Edge».

Кроме того, сообщается, что для запуска Galaxy S25 Edge не будет проводиться отдельное мероприятие Unpacked. Вместо этого анонс состоится в онлайн-формате, скорее всего через официальный блог в новостном разделе.

По слухам, Samsung планирует установить цену Galaxy S25 Edge между Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Ожидается, что версия Galaxy S25 Edge с 256 ГБ памяти будет стоить примерно $1000. Точная причина задержки не раскрывается, но, скорее всего, это не связано с проблемами качества устройства.