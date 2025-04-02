Galaxy Tab S10 FE Plus получил больший экран и упрощённые камеры

Серия планшетов Samsung Galaxy Tab S10 FE официально представлена, имея в своём составе базовую модель и версию Plus. Привычно для линейки Fan Edition, планшеты пытаются предложить отличное соотношение цены и возможностей.

Главными обновлениями стали увеличенный экран и встроенные функции ИИ. Работая на процессоре Exynos 1580, серия Galaxy Tab S10 FE делает шаг вперёд в плане искусственного интеллекта.

Пользователи получат Circle to Search для быстрого поиска информации, улучшенные Samsung Notes, которые решают математические задачи и делают почерк аккуратнее, а также расширенные инструменты редактирования, включая улучшенный Object Eraser и новую функцию Best Face. Есть также Auto Trim для упрощённого создания видеонарезок и специальная Galaxy AI Hot Key на клавиатуре Book Cover Keyboard для мгновенного доступа к ИИ.

Samsung предлагает всё тот же алюминиевый корпус, массивные рамки и магнитное крепление для S Pen, как у предыдущих моделей. Tab S10 FE Plus получил основную камеру 13 Мп, убрав сверхширокоугольную 8 Мп из предыдущей версии. Спереди стоит 12 Мп камера для селфи и видеозвонков.

Версия Plus выросла до диагонали 13,1 дюйма — на 12% больше. Это делает её самым большим планшетом FE. Он остаётся на технологии экрана IPS LCD, не дотягивая по контрастности и яркости до топовых OLED-дисплеев.

Обычный Tab S10 FE сохранил 10,9-дюймовый экран, как и в прошлом году. У этого экрана нет вырезов и отверстий, которые могли бы испортить обзор.

Обе модели получили частоту обновления 90 Гц и технологию Vision Booster для улучшенной читаемости на ярком свету. Они оснащены системой безопасности Samsung Knox и имеют степень защиты IP68, так что не боятся пыли, воды и прочих неприятностей.

Модель Plus получила аккумулятор 10090 мАч, который в сочетании с Exynos 1580 должен показывать хорошую продолжительность работы. Обычный Tab S10 FE имеет батарею на 8000 мАч, что тоже весьма неплохо для работы в течение всего дня. Обе модели поддерживают проводную зарядку на 45 Вт.

Samsung сообщает, что планшеты поступят в продажу 10 апреля и будут доступны в трёх цветах: сером, серебристом и синем.