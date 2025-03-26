Перейти на браузер Chrome на компьютере прямо сейчас может быть проблематично

Если у вас возникают проблемы с установкой браузера Google Chrome на Windows, дело не в проблемах исключительно на вашем компьютере. Google, похоже, сломала процесс из-за неисправного инструмента установки, который «не может работать» на большинстве ПК с Windows.

Установка Chrome часто бывает одним из первых шагов при настройке нового компьютера с Windows, но сейчас эта возможность не работает. Пользователи замечают всплывающее окно при попытке установить Chrome с сообщением «Это приложение не может работать на этом компьютере».

Уведомление в Windows 11 гласит:

Это приложение не может работать на этом компьютере. Чтобы найти версию для этого компьютера, обратитесь к издателю программного обеспечения.

Это также происходит и в Windows 10 при установке с сайта Google.

Как отмечает издание WindowsLatest, похоже, что Google загрузила версию установщика Chrome для Arm вместо той, которая используется для гораздо более распространённых систем на базе x86. В коде установщика есть упоминания об устройствах Arm. Если перенести скачанный файл с x86-системы на Microsoft Surface Laptop с процессором Snapdragon X Elite, он запустится без проблем.

Обычно страница загрузки Chrome на Windows выбирает версию x86 или Arm в зависимости от устройства, но, похоже, Google по ошибке подменила файл. На устройствах с Arm установщик загружается и запускается корректно.

Скорее всего, это всего лишь временная проблема со стороны Google, но она доставляет неудобства тем, кто пытается установить браузер. К счастью, эта ошибка, похоже, не затрагивает «автономный» установщик.