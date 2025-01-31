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В 2024 году Google предотвратила появление в Play Store рекордного количества вредоносных приложений
Google активно использует ИИ для борьбы с вредоносными приложениями в Play Store

2024 год может запомниться тем, что это был первый год, когда генеративный ИИ стал повсеместно распространённым. Куда ни посмотри, везде упоминался ИИ. Google сделала ставку на ИИ, интегрировав свои системы Gemini практически во все свои продукты и сервисы.

Это относится и к её командам безопасности. Команда по информационной безопасности Google Play только что опубликовала ежегодный отчёт о том, что происходило за кулисами, пока она защищала пользователей от вредоносных приложений, недобросовестных разработчиков и других угроз. В 2024 году эта команда остановила больше вредоносных приложений, чем в любой другой год до этого, — а именно 2,36 млн приложений. Google утверждает, что ИИ сыграл в этом значительную роль.

По данным Google, проверяющие приложения специалисты команды безопасности Google Play использовали ИИ в 92 % случаев. Google заявляет, что инструменты ИИ помогают команде быстрее реагировать и точнее принимать меры против разработчиков, которые пытаются протолкнуть вредоносные приложения в Play Store.

Однако команда безопасности Google Play — не единственный способ защиты от вредоносных приложений. В 2024 году Google также внедрила множество новых функций безопасности в свою службу Play Protect, чтобы предотвратить нанесение значительного ущерба пользователям даже в тех случаях, когда злоумышленникам удаётся обойти защитные механизмы. Вот три примера:

  • Напоминание о включении Play Protect. Служба Play Protect на устройствах Android сканирует все приложения — как загруженные из Google Play, так и из других источников, — на наличие вирусов, вредоносного ПО и других угроз. Иногда пользователи отключают эту функцию, чтобы установить приложение, в безопасности которого они уверены. Чтобы предотвратить атаки во время этого отключения Play Protect, Chrome напоминает пользователям снова включить Play Protect, если оно было отключено.
  • Отключение переключателя Play Protect во время звонков. Один из методов, который используют злоумышленники для атак на пользователей Android, — это звонки с просьбой отключить Play Protect во время разговора. Чтобы бороться с этим, Android теперь блокирует переключатель Play Protect во время обычных звонков, а также голосовых вызовов через популярные мессенджеры. Чтобы отключить Play Protect, сначала нужно завершить вызов.
  • Автоматический отзыв прав доступа. При установке и использовании приложения иногда требуется предоставить ему определённые разрешения. В некоторых случаях установленное приложение оказывается вредоносным, а предоставленные ему разрешения ставят пользователя под угрозу. Теперь Play Protect автоматически отзывает разрешения у таких приложений. Пользователь по-прежнему может вручную восстановить эти разрешения, если пожелает, но это даёт вредоносному приложению меньше возможностей нанести ущерб.

Учитывая, что Android-устройств по всему миру используется более 2 млрд и что экосистема Android открыта по сравнению с другими операционными системами, достижением является то, что она до сих пор не оказалась полностью захвачена злоумышленниками. Многие из читающих этот текст никогда не сталкивались с серьёзными проблемами безопасности на своём устройстве Android. Это прямой результат работы команды безопасности Google Play, которая трудится над этим каждый день.

#google #безопасность
Источник: androidauthority.com
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