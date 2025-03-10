Обладателям смартфонов может потребоваться ставить Chrome самостоятельно

В продолжающемся антимонопольном деле против Google Министерство юстиции США заявило, что хочет, чтобы Google продала свой веб-браузер Chrome. Это может сильно повлиять на смартфоны и планшеты Galaxy, которые сейчас поставляются с предустановленным Chrome.

В настоящее время Google занимает монопольное положение на рынке поисковых систем. Это значит, что компания может влиять на то, как люди совершают покупки, ищут информацию и даже формируют свои политические взгляды. Поэтому Министерство юстиции США подало антимонопольный иск против Google ещё в октябре 2020 года.

Чтобы ослабить контроль Google над рынком поисковых систем, в ноябре 2024 года Министерство юстиции США предложило компании продать свой популярный браузер Chrome. Обновлённое предложение было подано на прошлой неделе перед слушанием дела, которое состоится в апреле.

Правительство США всё ещё хочет, чтобы Google продала Chrome. В предложении говорится, что браузер Chrome является «важной точкой доступа к поиску» и что его продажа «даст возможность новому конкуренту управлять значительной частью поиска в интернете, свободной от монопольного контроля Google».

Есть вероятность, что Google действительно придётся продать Chrome. В этом случае он больше не будет предустановлен на Android-смартфоны и планшеты, включая устройства Samsung. Тогда на Galaxy не будет двух браузеров сразу. В будущем устройства могут поставляться только с Samsung Internet, а пользователи смогут самостоятельно устанавливать Chrome или любой другой браузер.

Хотя многим не нравится, что Samsung предустанавливает свои приложения, такие как Bixby, Samsung Health, Samsung Internet, Samsung Notes и Samsung Wallet, её браузер совсем неплох. Он быстрый, функциональный и гибко настраиваемый.

Google уже заявила, что будет обжаловать решение. В прошлом декабре компания предложила свои изменения и заявила, что этого должно быть достаточно для исправления ситуации. Однако если этих изменений окажется мало, Google могут даже заставить продать операционную систему Android.