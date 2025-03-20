Инсайдер говорит о скором появлении аппаратов на Snapdragon 8s Elite

Нынешнее поколение процессоров для смартфонов и планшетов от Qualcomm, включая Snapdragon 8 Elite, оказалось весьма успешным. Благодаря использованию собственных ядер Oryon смартфоны с Snapdragon 8 Elite значительно быстрее своих предшественников. Однако процессоры Snapdragon 8 Elite также достаточно дорогие, и именно поэтому на горизонте появился более доступный вариант.

По данным инсайдера Йогеша Брара в X, доступный процессор под названием Snapdragon 8s Elite начнёт появляться в смартфонах уже со следующего месяца. Брар утверждает, что будет «много смартфонов с ним», а первая волна устройств на Snapdragon 8s Elite «выйдет в апреле».

Это заявление Брара противоречит более раннему сообщению о том, что Qualcomm Snapdragon 8s Elite должен был выйти в марте. Та утечка, опубликованная в декабре, также утверждала, что чип будет основан на ARM, а не на кастомных ядрах Oryon, использующихся в линейках Snapdragon 8 Elite и Snapdragon X. Если это так, то производительность Snapdragon 8s Elite может быть ближе к старым чипам Snapdragon, а не к новым решениям на базе Oryon.

Издание Android Authority, ссылаясь на утечку за январь, отмечает, что Snapdragon 8s Elite может быть мощнее Snapdragon 8 Gen 2, но слабее Snapdragon 8 Gen 3, занимая место где-то посередине.

Что касается конфигурации ядер внутри процессора Snapdragon 8s Elite, январская утечка предсказывает, что чип будет включать восемь ядер. Среди них может быть одно большое Cortex-X4 с тактовой частотой 3,21 ГГц в паре с тремя производительными Cortex-A720 с частотой 3,01 ГГц. Остальные ядра, вероятно, будут энергоэффективными — два Cortex-A720 с частотой 2,80 ГГц и ещё два неназванных ядра с частотой 2,02 ГГц.

Всё это лишь предположения, пока Qualcomm или её партнёры-OEM официально не подтвердят чип Snapdragon 8s Elite и его характеристики.