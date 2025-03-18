В базе данных Geekbench появился список Oppo Pad 4 Pro, первого планшета на базе Snapdragon 8 Elite.

Планшет Oppo Pad 4 Pro с моделью OPD2409 появился в базе Geekbench, подтвердив использование процессора Snapdragon 8 Elite. Устройство набрало 2628 баллов в одноядерном и 7892 — в многоядерном тестах. Ранее эта же модель была замечена в сертификации 3C с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.

Согласно утечкам, Oppo Pad 4 Pro получит 13,2-дюймовый LCD-экран с разрешением 3,4K и аккумулятор ёмкостью 12 000 мА·ч. Планшет будет работать на Android 15 и оснащён 16 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что анонс состоится в апреле 2025 года в Китае вместе с линейкой смартфонов Find X8.

Если Oppo выполнит заявленные планы, Pad 4 Pro станет первым в мире планшетом на Snapdragon 8 Elite. Подробности о камерах, дизайне и дополнительных функциях пока не раскрыты.