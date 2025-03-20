World Car Awards называет финалистов в голосовании 2025 года

World Car Awards объявила финалистов в каждой из шести категорий на 2025 год, представив сочетание электромобилей и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Группы Hyundai и Porsche заняли большинство категорий, как и следовало ожидать, но среди финалистов только один японский бренд.

Это похоже на результаты прошлого года, когда в финал вышли только Toyota и Lexus, а Toyota Prius одержала победу в категории World Car Design. В этом году Toyota надеется снова забрать эту категорию.

В 2025 году группа Hyundai представила две модели на звание World Car of the Year — направленный в Америку Kia EV3 и доступный городской кроссовер Hyundai Inster будут соперничать с BMW X3. Обе корейские модели также поборются за звание World Electric Vehicle, где им противостоит Porsche Macan Electric. Тем временем две модели Porsche с двигателями внутреннего сгорания будут сражаться с Volvo EX90 за титул World Luxury Car.

Аналогично, два Porsche — инновационный новый 911 Carrera GTS и Taycan Turbo GT встретятся с BMW M5 в категории World Performance Car. В категории World Urban Car единственный китайский участник, BYD Seagull, поборется с Inster и Mini Cooper Electric.

Единственный японский бренд в списке финалистов — Toyota Land Cruiser (также известный как Land Cruiser 250 или Land Cruiser Prado) — поборется за титул World Car Design против Kia EV3 и VW ID. Buzz. Эти три модели были выбраны жюри из пяти экспертов по дизайну, включая Анью Брахт, Герта Хильдебранда, Тома Матано, Виктора Насифа и Сиро Накамура.

Процесс отбора проводило жюри из 96 уважаемых автомобильных журналистов из 30 стран. Голосование проходило тайно, результаты подсчитывала компания KPMG. Журналисты оценивали допущенные к участию автомобили на основе своих профессиональных оценок за прошедший год. Из шорт-листа победители будут объявлены 16 апреля на Нью-Йоркском международном автосалоне 2025 года (NYIAS), ознаменовав 20-летнее партнёрство между World Car Awards и возвращающимся автосалоном.