Компьютерные игры можно будет запускать на мобильных устройствах

Google объявила о расширении поддержки игр для ПК и запуске новой программы возврата средств. В рамках конференции Game Developers Conference (GDC) компания сообщила, что предлагает пользователям больше игр и представляет новые инструменты для разработчиков. Они должны улучшить игровой процесс в экосистеме Android.

Помимо программы возврата средств, в этом году Google Play Games на ПК станут общедоступными. Игры для ПК теперь входят в программу Google, которая включает специальный SDK для нативных игр. Это значит, что пользователи смогут запускать нативные ПК-игры на своих Android-устройствах.

Google упрощает процесс выпуска игр для ПК. Теперь разработчики могут управлять мобильными и ПК-версиями своих игр в одном месте. Это упростит упаковку версий для ПК, настройку выпусков и управление страницами в магазине. Программа возврата средств позволит зарабатывать до 15% дополнительного дохода при продаже игр для ПК в Google Play.

Теперь все мобильные игры по умолчанию будут доступны и на ПК, но при желании разработчики могут отключить эту функцию. В магазине у игр появится значок играбельности. Он будет показывать, что игра либо обеспечивает отличное качество геймплея на ПК, либо просто соответствует минимальным требованиям. Google утверждает, что многие мобильные игры уже сейчас работают на ПК без проблем.

Игровой процесс на ПК должен значительно улучшиться, так как Google Play Games на ПК теперь будут доступны на компьютерах и ноутбуках с процессорами AMD и Intel. Компания также сотрудничает с производителями ПК, чтобы сделать Google Play Games доступным прямо из меню «Пуск». Пользователи получат новые функции, такие как более удобный учёт бонусных баллов в Google Play Games на ПК. Это позволит зарабатывать и использовать больше очков для покупок.