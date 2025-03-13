Очередное программное обеспечение Google оказалось чемпионом по сбору данных

Google Gemini — мощнейший ИИ-инструмент, встроенный в Android-смартфоны. Он умеет создавать плейлисты в YouTube Music, бронировать рейсы и отели, а также многое другое. Для таких сложных запросов требуется много личных данных. Как оказалось, Gemini собирает их больше всех, причём с огромным отрывом.

Когда китайский DeepSeek AI недавно оказался в центре внимания, пользователи забеспокоились о конфиденциальности. Китай известен жёсткими требованиями к хранению пользовательских данных. Но, как выяснилось, инструменты генеративного ИИ от Google собирают гораздо больше информации, чем любой другой популярный аналог.

По данным Surfshark VPN, на которые ссылается TechRadar, Gemini собирает 22 типа данных из 35 протестированных — с большим отрывом от остальных. Следующий за ним Poe фиксирует только 15. Разница составляет 46%. Для сравнения: Microsoft Copilot собирает 13, ChatGPT и Perplexity — по 10, а Grok ограничивается 7 типами данных.

Проблема не только в объёме собираемых данных, но и в том, куда они уходят. Некоторые чат-боты не просто накапливают информацию, но и передают её дальше. Исследование Surfshark показало, что Copilot, Poe и Jasper делятся пользовательскими данными, включая контакты, местоположение и историю запросов, с третьими лицами. Чаще всего это делается для таргетированной рекламы.

Для знакомых с политикой Google эта новость не станет открытием. Компания давно собирает огромное количество персональных данных, объясняя это улучшением функций и интеграций. На практике же большая их часть используется для гиперперсонализированной рекламы. И хотя Google пытается исправиться, её уже обвиняли в слежке за пользователями даже в режиме инкогнито. Даже Google не является неуязвимой к утечкам данных. Чем больше информации она хранит, тем выше риск, что что-то окажется в чужих руках.