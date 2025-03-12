Google продолжает совершенствовать ИИ с Gemma 3

Google представила Gemma 3 — последнее обновление в своей линейке ИИ-моделей — и делает смелые заявления на её счёт. По словам компании, это самая мощная ИИ-модель, которую можно запустить на одном графическом процессоре.

Год назад Google выпустила первые две модели Gemma, разработанные как облегчённые версии её ИИ Gemini. Gemma 3 идёт в том же направлении, поддерживая более 35 языков, с предобученной поддержкой более 140, и работая на разных платформах — от мобильных устройств до высокопроизводительных рабочих станций.

Google называет её «лучшей в мире моделью для одного ускорителя», утверждая, что она превосходит конкурентов, таких как Llama от Facebook, DeepSeek и OpenAI, при работе всего на одном GPU. Тесты производительности в рейтинге LMArena показывают, что она опережает Llama-405B, DeepSeek-V3 и o3-mini.

Она оптимизирована для GPU от Nvidia и специализированного ИИ-оборудования, что делает её особенно эффективной для исследователей и разработчиков, которым нужна высокая производительность без больших затрат на инфраструктуру. Один из ключевых моментов — рейтинг в Chatbot Arena, где Gemma 3 получила высокий балл Elo, используя всего один GPU Nvidia H100.

Одно из главных улучшений в Gemma 3 — расширенное контекстное окно на 128K токенов, позволяющее обрабатывать и анализировать огромные объёмы информации. Её визуальный энкодер теперь поддерживает изображения высокого разрешения и форматы, отличные от квадратных, что делает её более гибкой для различных задач обработки изображений. Для тех, кто хочет глубже изучить возможности модели, Google опубликовала технический отчёт.

Google также представила ShieldGemma 2 — новый классификатор безопасности изображений, предназначенный для фильтрации откровенного, опасного или насильственного контента. Это важное дополнение, особенно с ростом числа изображений, созданных ИИ.

Чтобы стимулировать использование Gemma, Google продолжает предлагать кредиты Google Cloud для разработчиков, а академические исследователи могут подать заявку на $10000 в рамках программы Gemma 3 Academic. Форма заявки будет доступна в течение четырёх недель.