Скорость доступа в интернет в аппаратах Galaxy S26 вырастет на четверть

Следующая линейка флагманских смартфонов Samsung, серия Galaxy S26, должна получить процессор Snapdragon следующего поколения. Скорее всего, это будет чип под названием Snapdragon 8 Elite 2.

О нём сейчас мало что известно, но Qualcomm недавно анонсировала модем X85, который должен войти в состав этого процессора. Это даёт представление о сетевой производительности 5G в Galaxy S26.

В сети 5G модем X85 5G Modem-RF предлагает скорость входящего подключения до 12,5 Гбит/с и исходящего до 3,7 Гбит/с. Для сравнения, X80 5G Modem-RF, который используется в Snapdragon 8 Elite и серии Galaxy S25, даёт 10 Гбит/с и 3,5 Гбит/с.

Это значит, что Galaxy S26 предложит на 25% более высокую входящую скорость и на 5,8% более высокую исходящую в сети 5G по сравнению с Galaxy S25. Помимо этого, модем оснащён движком управления трафиком с поддержкой ИИ. Qualcomm утверждает, что он предлагает «динамическую приоритизацию игрового трафика с улучшением на базе ИИ», «улучшенные OTT-звонки с более чистым звуком и видео» и «плавное переключение между Wi-Fi и сотовой связью».

Поскольку смартфоны Galaxy S25 вышли недавно, разработка линейки Galaxy S26 может находиться на ранних стадиях. Хотя слухи предполагают использование чипа Qualcomm, возможно, что Samsung оснастит её процессором Exynos 2600, по крайней мере в некоторых регионах. В этом случае смартфон может получить модем Exynos 5400 с входящей скоростью 14,79 Гбит/с или его более новую версию.