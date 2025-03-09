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Samsung оценивает полупроводниковое подразделение после постоянных разочарований в чипах Exynos
Существование будущих процессоров Exynos может быть под угрозой

Согласно имеющейся информации, компания Samsung начала анализировать работу команд разработчиков Exynos и ISOCELL после серии неудач. Это решение было принято из-за того, что компания отстаёт от конкурентов, несмотря на постоянные инвестиции.

Согласно изданию Chosun Media, Samsung начала проводить управленческую диагностику подразделения Samsung Semiconductor. Аудит проводит Управление управленческой диагностики — новая команда, созданная в ноябре 2024 года в составе Samsung Global Research.

Чипы Exynos в последние годы не были достаточно конкурентоспособными. Exynos 990 и Exynos 2200 оказались провальными. Они потребляли больше энергии, чем конкуренты, и уступали в производительности. Exynos 2400 получился неплохим, но Samsung не успела выпустить Exynos 2500 вовремя.

Из-за этих разочарований компания начала проверку эффективности Samsung Foundry и System LSI. Эти подразделения уже несколько лет работают в убыток.

Samsung Foundry занимается производством полупроводниковых чипов для других компаний, таких как Qualcomm и Nvidia. System LSI разрабатывает процессоры Exynos и сенсоры камер ISOCELL, которые применяются в автомобилях, смартфонах, планшетах и других устройствах.

В прошлом году они понесли убытки в размере 4-5 трлн вон (~$2,7-3,45 млрд). Samsung увидела, что её подразделение не оправдывает ожиданий, несмотря на масштабные инвестиции. Компания сталкивается с проблемами выхода годных чипов при производстве по передовым техпроцессам, таким как 3 нм и 4 нм.

В 2019 году Samsung Electronics заявила, что инвестирует 171 трлн вон в своё полупроводниковое производство к 2030 году, чтобы стать крупнейшим в мире производителем чипов. Однако с тех пор её доля на рынке только снизилась.

В сфере контрактного производства доля Samsung упала с 19,1% в 1-м квартале 2019 года до 8,2% в 4-м квартале 2024 года. В сегменте сенсоров камер рыночная доля компании составляет менее 20%.

Анализ работы полупроводникового подразделения Samsung поможет компании выявить проблемы в технологиях и процессе принятия решений.

#samsung
Источник: sammobile.com
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