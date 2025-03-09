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Внедорожник BMW Neue Klasse может преодолеть более 640 км без подзарядки
BMW Neue Klasse будет за 10 минут заряжаться на 290 км

Полностью электрический BMW iX3 станет самым дальнобойным электромобилем автопроизводителя, когда дебютирует позже в этом году, с запасом хода по WLTP более 700 км. Как сообщает BMWBlog, немецкая компания признала, что её первый внедорожник на платформе Neue Klasse превзойдёт по дальности существующий iX, который в тестах WLTP проезжает 701 км. Хотя BMW не спешит раскрывать точные цифры пробега Neue Klasse iX3 на одной зарядке, можно ожидать, что он приблизится к 725 км по шкале WLTP.

Часть запаса хода iX3 обеспечат более продвинутая платформа Neue Klasse и её электрическая система. BMW удалось сократить количество блоков управления кузовом до четырёх (включая ECM силовой установки Heart of Joy) по сравнению с примерно 30 в нынешних моделях. 800-вольтовая электрическая система также более эффективна и производительна, чем существующие 400-вольтовые системы BMW, что позволит значительно ускорить зарядку.

Кроме того, электромобильная платформа (будет доступен и вариант с ДВС) интегрирует аккумулятор в открытую конструкцию пола. Это делает автомобили легче и ниже, чем при просто добавленных электрических компонентах к существующей архитектуре. Это также обеспечивает полностью гладкое днище для снижения аэродинамического сопротивления.

Все эти изменения должны сделать характеристики iX3 более впечатляющими по сравнению с iX. Первый дальнобойный электромобиль BMW построен на алюминиевом пространственном каркасе, который из-за производственных ограничений разделяет немало компонентов с платформой CLAR, лежащей в основе X5, X6 и X7. Его аккумулятор зажат между днищем и полом салона, что делает его тяжелее, чем концепция открытого шасси у Neue Klasse. Кроме того, старая батарея Gen5 менее энергоёмкая по сравнению с грядущей Gen6 в iX3, которая использует штабелируемые цилиндрические ячейки для оптимизации запаса энергии при тех же размерах.

Добиться заявленных 725 км в США будет непросто из-за более строгого теста EPA. Например, у iX запас хода по WLTP в 701 км снижается до 586 км по версии EPA, поскольку этот тест менее благоприятен для электромобилей. Однако это означает, что при идеальных условиях экономные владельцы iX3 смогут проехать более 640 км. Некоторые владельцы BMW EV утверждают, что их автомобили регулярно превосходят заявленные показатели.

Тем не менее, официальные данные по запасу хода будут иметь меньшее значение по сравнению с впечатляющими характеристиками зарядки Neue Klasse iX3.

Производитель утверждает, что его новые электромобили смогут восполнить около 290 км запаса хода всего за 10 минут, что вдвое превышает показатели моделей вроде i4 Gran Coupe и iX. Это стало возможным благодаря 800-вольтовой архитектуре, которая позволяет принимать заряд мощностью около 270 кВт при подключении к станции DC быстрой зарядки, тогда как i4 может лишь 205 кВт.

#автомобили #bmw
Источник: carbuzz.com
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