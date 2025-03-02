BMW 1 M135 с деталями M Performance показали на видео

Недавно обновлённая серия BMW 1 предлагает весьма резвый автомобиль, доступный в разных частях мира, особенно топовая модель M135. Первый BMW, лишившийся обозначения «i», получил множество деталей M Performance.

Хотя M135 и так выглядит агрессивно, дополнения M Performance поднимают спортивный стиль на новый уровень. Это показано в промо-видео BMW. Дополнения включают переднюю спойлерную кромку, аэродинамические накладки, расширения боковых юбок, карбоновые колпаки зеркал, задний диффузор и массивный спойлер на крыше с надписью M Performance.

Другие элементы M Performance включают чёрные наклейки на боковинах. Четыре выхлопных выхода сзади идут в стандартной комплектации топовой модели M135. Также BMW предлагает отделку из нержавеющей стали и карбона за дополнительную плату. Доступен увеличенный комплект 19-дюймовых двухцветных колёс M Performance, также с маркировкой M, которые можно заказать с колпачками клапанов с брендом M.

Как и в случае с другими пакетами M Performance, серия 1 не получит увеличения мощности с этим обновлением. Это означает, что M135 xDrive сохранит свой турбированный 2.0-литровый четырёхцилиндровый двигатель, выдающий 296 л.с. и 400 Нм крутящего момента, передаваемых на все четыре колеса через семиступенчатую автоматическую трансмиссию с двойным сцеплением. Эти показатели обеспечивают разгон от 0 до 100 км/ч менее чем за 4.9 секунды и максимальную скорость 250 км/ч.





BMW не раскрыла цены на свои дополнения M Performance. M135 стоит от 56 200 евро. Со всеми выбранными опциями M135 может стоить более 70 000 евро.