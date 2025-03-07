Ремонт Xiaomi 15 Ultra без гарантии обойдётся недёшево

Флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra недавно дебютировал в Китае и за его пределами. Он принёс передовые характеристики, особенно камеры, и высокую стоимость от 6499 юаней ($900).

Поскольку смартфон оснащён самыми современными компонентами, их замена не по гарантии обойдётся владельцам в круглую сумму. Xiaomi опубликовала официальные цены на запчасти, чтобы пользователи могли оценить возможные расходы на ремонт.

Если не повезёт разбить 6,73-дюймовый экран LTPO OLED, его замена обойдётся в 1350 юаней ($185) — на уровне с экранами других флагманских смартфонов. Зато замена аккумулятора остаётся относительно доступной — 179 юаней ($25), что делает это выгодным вариантом для продления срока службы устройства.

Однако самые большие расходы связаны с заменой системной платы. В зависимости от варианта цена варьируется от 2940 юаней ($410) за модель 12 ГБ+256 ГБ до 3540 юаней ($495) за версию 16 ГБ+1 ТБ с двойным спутниковым модулем. Учитывая, что плата включает ключевые компоненты, такие как процессор Snapdragon 8 Elite, память и оперативная память, это неудивительно.

Для любителей фотографии четыре камеры с оптикой Leica — одна из главных причин покупать Xiaomi 15 Ultra. Ремонт этих премиальных сенсоров может обойтись дорого. Замена основного широкоугольного модуля стоит 930 юаней ($130), ультраширокоугольного — 530 юаней ($75). Телеобъектив немного доступнее — 210 юаней ($30), а фронтальная камера и вовсе обходится в 60 юаней ($8).

Если потребуется заменить мелкие компоненты, цены выглядят более терпимыми. Задняя крышка батареи стоит 270 юаней ($38), динамик — 60 юаней ($8), а субплата (на которой расположены порты зарядки и элементы подключения) — 100 юаней ($14).

На фоне того, что ремонтопригодность становится важной темой на рынке смартфонов, стоимость компонентов играет всё более важную роль. Обладателям любого достаточно дорогого смартфона стоит не пожалеть расходов на чехол покрепче для обеспечения сохранности своего устройства.