Xiaomi 15 Ultra разобрали и оценили внутренние компоненты

Состоялся международный анонс смартфона Xiaomi 15 Ultra, и на YouTube-канале WekiHome его уже разобрали на части. Это случилось через несколько часов после официального запуска, чтобы показать внутренние изменения и улучшения, сделанные Xiaomi по сравнению с предшественником.

Разборка показывает значительное пространство, занимаемое новым телеобъективом 200 Мп, и другие ключевые модификации конструкции и компонентов устройства, таких как аккумулятор.

Одно из самых заметных изменений в Xiaomi 15 Ultra — это телеобъектив 200 Мп с датчиком ISOCELL HP9. Этот перископический модуль занимает значительный объём внутри устройства, из-за чего системная плата занимает почти половину корпуса телефона.

Несмотря на это улучшение камеры, Xiaomi удалось сохранить элегантный дизайн. Толщина Xiaomi 15 Ultra составляет 9,4 мм — всего на 0,2 мм больше, чем у предшественника. Однако устройство остаётся сложным для ремонта из-за сборки с множеством винтов, пластиковых фиксирующих деталей и клея.

Xiaomi убрала переменную диафрагму, которая была в Xiaomi 14 Ultra и позволяла переключаться между f/1,63 и f/4,0. Вместо этого поставили новый стеклянный фильтр, предназначенный для лучшего рассеивания отражений и улучшения качества изображений.

Основной сенсор камеры Sony LYT-900 также подвергся некоторым доработкам. Разборка показывает, что Xiaomi сделала несколько внутренних изменений для оптимизации работы этого сенсора.





WekiHome сравнил внутреннюю структуру Xiaomi 15 Ultra и его предшественника, что даёт ценные сведения об эволюции флагманской линейки Xiaomi. Хотя новая камера 200 Мп и большая системная плата стали главными особенностями, не стоит забывать про аккумулятор Si/C с большой ёмкостью.

Xiaomi 15 Ultra также использует чип Snapdragon 8 Elite и оснащён большим радиатором, выдавая первоклассную производительность в ресурсоёмких приложениях и играх.