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Mazda CX-60 станет внедорожником для ралли
Суббренд Mazda Spirit Racing получил третью модель

в прошлом году представила суббренд Mazda Spirit Racing (MSR), возрождая наследие Mazdaspeed. Вместе с этим были представлены две модели: RS Concept и 3 Racing Concept. Они, по сути, являются доработанными версиями MX-5 Miata и Mazda3 Hatchback соответственно. На автосалоне в Токио этого года японский автопроизводитель представил третьего представителя линейки Mazda, основанного на внедорожнике: Mazda CX-60.

MSR CX-60 создан на базе серийной модели CX-60. Это компактный кроссовер и первый автомобиль Mazda, использующий платформу Large Product Platform, общую с CX-70 и CX-90. По размеру он находится между CX-70 и CX-50, ближе к первому, если говорить о силовом агрегате и его месте в модельной линейке японского автопроизводителя.

На автосалоне в Токио 2025 года MSR CX-60 был показан рядом с более мощной версией Miata. Она базируется на заявленных превосходных характеристиках вождения и манёвренности стандартной модели. Чтобы отличаться от обычного CX-60, установлен огромный задний спойлер и вентиляция на крыше, а также несколько шильдиков и наклеек, завершающих фирменный стиль.


Главной темой интерьера MSR CX-60 является алькантара, которая используется в различных местах, таких как приборная панель, центральная консоль и рулевое колесо. Для безопасности пассажиров автомобиль также оснащён каркасом безопасности и полными сиденьями, которые удерживают пассажиров на месте во время активной езды. Кроме того, MSR CX-60 оборудован защитной пластиной для поездок по грунтовым трассам, а тормоза были модернизированы.

Mazda не изменила силовой агрегат CX-60. Демонстрационный автомобиль всё ещё оснащён двигателем e-Skyactiv-D – превосходным 3,3-литровым турбодизелем с шестью цилиндрами, развивающим до 251 л.с. и 550 Н·м крутящего момента. Об обновлениях передней подвески с двойными поперечными рычагами и задней многорычажной подвески CX-60 ничего не упоминалось. Чёрные колёса размером 20 дюймов обуты в шины Pirelli P Zero (PZ4).

Mazda не сообщила, будет ли третья концепция MSR когда-либо запущена в производство или получит шанс участвовать в гонках.

#автомобили #mazda
Источник: carbuzz.com
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