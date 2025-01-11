Электрический седан Mazda6e показали в Бельгии

На уходящей неделе был представлен новый M6, точнее Mazda6e. Японский автопроизводитель привёз свой совершенно новый электрический седан на автосалон в Брюсселе.

Mazda6e — это европейская версия Mazda EZ-6, представленная для Китая на Пекинском автосалоне в 2024 году. Компания описывает эту версию, которая выглядит практически идентично, как «разработанную для достижения таких характеристик вождения и функциональности, которые соответствуют потребностям европейских клиентов».

Mazda разработала этот электромобиль через своё совместное предприятие с Changan Automobile. Он имеет типичные стилистические элементы Mazda, которые бренд называет дизайном Kodo Soul of Motion. Как и другие автомобили Mazda, это элегантное авто с плавными линиями, которое выглядит дорогим и быстрым. Если у бензиновой Mazda6 передняя часть не вписывалась в общий стиль семейства, нос 6e вызывает ассоциации с моделями CX.

На автосалоне в Брюсселе было раскрыто не слишком много подробностей. Mazda сообщила, что для 6e будут предложены два аккумулятора: 68,8 кВт·ч и 80 кВт·ч. Меньший аккумулятор даёт запас хода 480 км, а больший — примерно 552 км. Оба показателя основаны на цикле WLTP.

Сравнив эти два аккумулятора с характеристиками EZ-6, можно сделать выводы о мощности. Электродвигатель на модели с большим аккумулятором менее мощный, выдавая 241 л. с. вместо 255 л. с. Оба двигателя выдают одинаковые 320 Н·м крутящего момента, и оба приводят в движение только задние колёса.

Mazda называет седан одним из самых просторных в своём классе и заявляет, что в нём много места как спереди, так и сзади. Он оснащён двумя большими экранами: 10,2 дюйма для приборной панели и 14,6 дюйма для центрального дисплея, а также огромным экраном на лобовом стекле. К сожалению, Mazda отказалась от физических кнопок почти для всех систем управления автомобилем. С другой стороны, раздражающий вращающийся регулятор также исчез.

Для Европы исследовательский центр Mazda в Европе провёл калибровку автомобиля, чтобы он подходил для местных водителей. Его заметили прошлой осенью, когда тестировались изменения, включая новые настройки подвески, изменения в системе усилителя руля и новую калибровку тормозной системы.

Mazda6e появится в продаже в Европе в конце этого года. В Великобритании будет производиться версия с правым рулём, начиная с 2026 года, но в США она не появится. Цены пока не объявлены, но EZ-6 продаётся в Китае по эквиваленту менее $20000.