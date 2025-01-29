Спустя 29 лет Mazda меняет логотип

В последние годы многие автопроизводители обновляют свою идентичность. Некоторые делают это едва заметно, как Aston Martin, другие — более радикально, как General Motors и недавно Jaguar. Теперь к ним присоединяется Mazda. По данным издания Nikkei, компания официально объявила о переходе на новый логотип. Это далеко не первый случай, когда японский бренд меняет эмблему.

Новый значок Mazda впервые заметили прошлым летом в патентных заявках. Он похож на нынешний, но внешнее кольцо стало более круглым, а внутренние «крылья» потеряли плавные изгибы, став более угловатыми. Кроме того, как и многие современные логотипы, он стал плоским, без объёмных эффектов. По информации Nikkei, одной из причин смены стало стремление улучшить отображение логотипа на мобильных устройствах.

Хотя японское издание утверждает, что новый логотип уже официально утверждён, на момент написания статьи он не появился на официальных сайтах Mazda. Там по-прежнему используется эмблема, представленная в 1996 году. Неясно также, изменится ли фирменное написание названия Mazda. Этот элемент логотипа пережил множество изменений эмблемы и, с большой долей вероятности, сохранится и в этот раз. К тому же он уже выполнен в плоском стиле.

Существующий логотип Mazda просуществовал 29 лет с незначительными доработками. Это один из самых долгоживущих логотипов бренда. Предыдущий, известный как «Вечное пламя» (The Eternal Flame), использовался с 1991 по 1996 год. Спустя год после дебюта его углы были слегка скруглены. Фирменное написание Mazda появилось в 1975 году и оставалось единственным логотипом компании вплоть до 1991 года. Когда Mazda выпустила свой первый серийный пассажирский автомобиль в 1960 году, он получил эмблему с малой буквой m в круге — этот же логотип позже использовался в версии для автомобилей с роторными двигателями. До начала производства автомобилей у компании было ещё больше логотипов, но со временем она постепенно упрощала и стандартизировала свой фирменный стиль.