Apple распродаёт запасы ноутбуков MacBook Air M3 перед релизом нового поколения

Компания Apple только что начала официальные продажи смартфона iPhone 16e, но это не означает, что она закончила с анонсом новых продуктов в ближайшее время. У неё в запасе имеется ещё множество устройств, включая линейку ноутбуков MacBook Air на процессоре M4. Ранее сообщалось, что обновлённые 13-дюймовые и 15-дюймовые ноутбуки могут появиться уже в марте. Новая информация говорит о том, что Apple представит новые устройства уже на следующей неделе.

Марк Гурман из Bloomberg не назвал точную дату запуска серии MacBook Air M4. Есть вероятность, что Apple опубликует пресс-релиз во вторник, так как именно в этот день компания обычно делает анонсы. Однако iPhone 16e был представлен в среду.

Скорее всего, линейка MacBook Air M4 сохранит тот же корпус, что и модели M3. Чип M4, который впервые появился в iPad Pro, затем оказался в линейке MacBook Pro, а недавно был протестирован в Geekbench 6. В тесте Metal 10-ядерный GPU в MacBook Air M4 всего на 5% уступил MacBook Pro.

Предполагается, что эта разница в баллах возникла из-за того, что Apple снова использует дизайн без вентиляторов для серии. Будет интересно увидеть, как техпроцесс TSMC нового поколения скажется на энергоэффективности.