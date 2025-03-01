Бесплатная версия Gemini начнёт помнить прежние запросы ради персонализированных ответов

Компания Google постепенно приносит функциональность сервиса Gemini Advanced в бесплатную версию Gemini. Теперь здесь предлагается инструмент «сохранённая информация». Хотя функция ещё не полностью развёрнута, её заметили пользователи Reddit в веб-клиенте Gemini.

Сохранённая информация в Gemini по сути служит базовой памятью, которая может помочь ИИ-ассистенту давать более персонализированные ответы. «Поделитесь информацией о своей жизни и предпочтениях, чтобы получать более полезные ответы», — объясняет компания. «Добавляйте новую информацию здесь или попросите Gemini запомнить что-то во время чата».

Ранее вкладка сохранённой информации в Gemini была доступна только пользователям Gemini Advanced с тарифным планом Google One AI Premium стоимостью $20 в месяц. Она остаётся ограниченной только английским языком, но теперь начинает появляться и у бесплатных пользователей. Пользователи Gemini могут увидеть всплывающее окно, объясняющее, что функция доступна, или найти её вручную, открыв боковую панель Gemini, выбрав значок настроек и нажав на Saved info.

Google приводит несколько примеров подсказок, которые Gemini может счесть полезными:

Используйте простой язык и избегайте жаргона.

Я вегетарианец, так что не предлагайте рецепты с мясом.

После ответа добавляйте перевод на испанский.

При планировании поездки указывайте стоимость за день.

Я могу писать код только на JavaScript.

Я предпочитаю короткие, лаконичные ответы.

Приведённые выше примеры показывают, что сохранённая информация в Gemini не обязательно должна быть очень личной, чтобы быть полезной. Однако что-то вроде «Я вегетарианец» может быть полезным, когда Gemini составляет ответы или предложения на ваши запросы, особенно связанные с едой. Gemini будет помнить эти факты, пока вы их не удалите, что можно сделать.

Google регулярно делает эксклюзивные функции Gemini Advanced доступными для бесплатных аккаунтов. Недавно компания добавила загрузку и анализ документов для бесплатных пользователей Gemini. Сохранённая информация должна появиться в приложении и веб-клиенте в течение ближайших нескольких дней.