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Google Gemini получил новейшие экспериментальные модели 2.0
Gemini 2.0 Flash Thinking стал доступен бесплатно

Компания Google объявила, что в приложении Gemini теперь доступны новейшие экспериментальные модели Gemini 2.0. Во-первых, Gemini 2.0 Flash Thinking теперь можно попробовать бесплатно всем пользователям приложения. Эта модель обучена «разбивать запросы на последовательность шагов, чтобы усилить свои способности к рассуждению и давать более точные ответы», — утверждает компания.

Gemini 2.0 Flash Thinking «показывает свой ход мыслей, чтобы вы могли увидеть, почему он ответил именно так, какие у него были предположения и проследить его логическую цепочку».

Естественно, ни эта модель, ни какие-либо другие на самом деле не «думают» и не «рассуждают», как бы ни хотели вас в этом убедить Google и OpenAI. С другой стороны, когда Gemini что-то выдумывает или говорит ерунду, будет проще понять, почему.

Далее, подписчики Gemini Advanced теперь получили доступ к Gemini 2.0 Pro. Эта модель «разработана для исключительной работы со сложными задачами, обеспечивая лучшую фактическую точность и более высокую производительность для кодирования и математических запросов», — заявляет Google. «Лучшая фактическая точность» может означать «выдумывает чуть меньше».

Обе эти модели уже разворачиваются в мобильном приложении Gemini и веб-интерфейсе Gemini. Они также «скоро» станут доступны для клиентов Google Workspace Business и Enterprise.

#google #gemini
Источник: gsmarena.com
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