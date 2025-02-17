«Карты Google» станут работать лучше благодаря Gemini

Компания Google активно добавляет новые функции в приложение Gemini на Android. В последнем обновлении своего ИИ-ассистента компания добавила в приложение «Google Карты» контекстный чип. Это нововведение упрощает использование «Карт Google» с помощью Gemini.

По данным Android Authority, в последней бета-версии приложения «Google Карты» для Android (версия 16.4.35), когда вы выбираете место и вызываете Gemini, появляется небольшое всплывающее окно от ИИ-ассистента со ссылкой на это место в «Google Картах» и полем ввода «Спросить Gemini».

Можно попросить Gemini выполнить различные действия, например, рассказать, как добраться до этого места, или предоставить информацию о нём. Запрос или команду можно ввести вручную или продиктовать, нажав кнопку микрофона в окне. Затем нужно нажать кнопку отправки, и Gemini выдаст ответ.

Судя по имеющейся информации, сотрудники издания вручную активировали функцию, изменяя APK-файл «Google Карт». Это означает, что даже если у вас установлена последняя бета-версия приложения, вы не сможете увидеть внутри него чип Gemini. Учитывая, что функция работает, можно предположить, что Google вскоре сделает её доступной для большего числа пользователей.