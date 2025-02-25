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MediaTek представила мобильные процессоры Dimensity 7400 и 7400X
Серия чипов Dimensity 7400 даёт ИИ большему числу пользователей

ИИ становится неотъемлемой частью взаимодействия с устройствами. Новая серия процессоров Dimensity 7400 от MediaTek предлагает улучшенный специализированный NPU и значительные улучшения в играх.

Если процессоры Dimensity 9400 и 8400 доступны в смартфонах высокого класса, серия 7400 войдёт в состав устройств среднего сегмента. MediaTek также анонсировала Dimensity 6400, который будет находиться уровнем ещё ниже.

Dimensity 7400 и 7400X оснащены восьмиядерным CPU с четырьмя ядрами Arm Cortex-A78 и четырьмя Cortex-A55. Здесь же есть GPU Mali-G615 MC2. Оба чипа созданы на техпроцессе 4 нм и обеспечивают энергоэффективность в играх.

MediaTek использует собственный NPU 6-го поколения. По данным компании, его производительность на 15% выше, чем у 7300. Если так, то это значительный скачок в ИИ. Это делает серию Dimensity 7400 конкурентоспособной в среднем сегменте устройств, которые приносят ИИ большему числу пользователей, а не только владельцам флагманов высокого класса.

Между 7400 и 7400X есть несколько различий. 7400X совместим с устройствами с двумя экранами и складным дизайном. В остальном эти два процессора похожи.

Dimensity 6400 также является важным релизом. В нём вдвое меньше ядер Cortex-A76 и на два ядра A55 больше, что обеспечивает достойную производительность при более низкой стоимости. Телефоны, в которых он будет использоваться, вероятно, будут бюджетными устройствами, ориентированными на базовые функции. Чип даёт поддержку 5G и некоторые игровые возможности.

MediaTek сообщает, что Dimensity 7400 и 7400X появятся в устройствах в 1-м квартале, тогда как Dimensity 6400 уже доступен.

#процессоры #mediatek
Источник: 9to5google.com
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